Cerca de 1.500 estudiantes participan en las Jornadas de Puertas Abiertas de la ULE

Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de León. / ULE

Cerca de 1.500 estudiantes pertenecientes a 20 centros de Educación Secundaria de León y cinco de Ponferrada participan desde este lunes y hasta el miércoles en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de León (ULE), que recuperan su formato presencial tras dos ediciones online obligadas por la pandemia y la situación sanitaria por COVID-19.

Las vicerrectoras de Relaciones Institucionales y con la Sociedad y de Estudiantes y Empleo, María Dolores Alonso-Cortés y Ana Isabel García, respectivamente, acompañadas del presidente de la Junta de Estudiantes, Álvaro Mejías, fueron las encargadas de dar la bienvenida al primer grupo de estudiantes de Bachillerato en un acto celebrado en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.

‘Cuestiónate todo’ fue el tema central de la exposición de Alonso-Cortés, en la que repasó algunas de las preguntas importantes que los alumnos deben hacerse antes de elegir universidad, tras lo que puso de relieve la “excelente situación de la ULE en forma de aprendizaje, tasas de rendimiento académico, posibilidades de prácticas, profesorado, instalaciones o movilidad internacional”.

De acuerdo con los datos aportados por la vicerrectora, la Universidad de León cuenta con más de 50 grupos de Innovación Docente, está entre las seis mejores universidades españolas en cuanto a números de sexenios de investigación reconocidos entre su personal docente y el aprendizaje está basado en proyectos y casos. Además, la ULE mantiene acuerdos específicos con más de 2.400 entidades para realización de prácticas curriculares y extracurriculares y la tasa de rendimiento académico supera el 84 por ciento.

María Dolores Alonso-Cortés también desgranó la oferta educativa de Grados, mientras que Álvaro Mejías explicó no solo la labor que ejerce la Junta de Estudiantes en la ULE y su experiencia como alumno llegado de Tenerife hace cuatro años para estudiar Ingeniería Aeroespacial. “Estoy a punto de concluir mis estudios, pero me gustaría quedarme; en estos años he conocido otras universidades, pero me quedo con la Universidad de León porque el aprendizaje y la vida universitaria es muy buena, la gente es muy participativa y comprometida”, dijo.

Tras un descanso, los estudiantes recorrieron los puestos informativos habilitados en el recibidor de la Escuela de Ingenierías y luego visitaron los centros del campus que más les interesaban, donde conocieron de cerca las instalaciones, los laboratorios y los servicios complementarios.

Campus de Ponferrada

La Jornada de Puertas Abiertas en el Campus de Ponferrada tendrá lugar el martes 5 de abril, y se desarrollará con dos sesiones de idéntico programa, a las 9.30 y a las 10.30 horas. En ellas, se hará una presentación en el Salón de Actos del Campus en torno a la oferta educativa de la ULE y se aclararán las dudas que se planteen sobre el acceso. Seguidamente, y hasta las 14 horas, los estudiantes que lo deseen podrán participar en las actividades y talleres organizados por cada Grado y también visitarán las instalaciones.

Finalmente, ante la buena acogida de las dos anteriores ediciones online en las que participaron muchos estudiantes de otras provincias deCastilla y León y de otras zonas del resto de España e incluso de otros países, la ULE ha programado de forma paralela una tercera edición telemática que se celebrará por las tardes.