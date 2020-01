Cerca de 200 profesionales que realizan sustituciones en el Hospital El Bierzo no han cobrado la nómina diciembre

Hospital El Bierzo. / QUINITO

El personal que realiza sustituciones en el Hospital del Bierzo, un colectivo cercano a las 200 personas que incluye administrativos, auxiliares y profesionales de la enfermería y la medicina, no ha cobrado el sueldo de diciembre y previsiblemente no cobrará el de enero dentro de lo previsto, según ha confirmado Satse. “No hay dinero, por lo que se ha pedido un crédito que aún no se ha hecho efectivo, es un problema que viene de Valladolid”, explica Maite Álvarez, representante de Satse en el Bierzo.

El sindicato de enfermería destaca que ha recibido muchas quejas y que la gerencia no ha duna solución. Considera “sangrante” la situación para estos profesionales, en su mayoría enfermeras, que realizan el mismo trabajo que los empleados fijos. SATSE León insiste en que la excusa de la falta de presupuestos no es válida porque “esto no se está produciendo en otros hospitales de la provincia de León ni de la Comunidad Autónoma, y si fuera así, cabría preguntarse qué sucederá hasta que no lo haya, ¿que las enfermeras y enfermeros del Hospital El Bierzo no van a cobrar sus salarios?”.