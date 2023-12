Cerdà se recupera del susto y podrá jugar ante el Barça B

Josep Cerdà, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

El centrocampista de la Ponferradina, Josep Cerdà, compareció este miércoles en la sala de prensa de El Toralín tras el entrenamiento matinal, en el que participó con normalidad una vez recuperado del susto que se llevó en el partido ante el Cornellà, que tuvo que abandonar en el minuto 39 tras sufrir un golpe en la cabeza que afectó a su visión.

Cerdà relató sucedido rememorando que “es una acción en una disputa, recuerdo saltar a por el balón y darme un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Luego iba perdiendo visión, intenté seguir jugando pero no veía nada, todo borroso, y al final me salí porque no me encontraba bien. Las primeras horas fueron las peores, porque me encontraba bastante mal, pero ahora estoy genial. En el hospital me hicieron un TAC y los resultados fueron positivos”.

De este modo, el jugador catalán podrá estar el domingo en el último partido del año ante su equipo, el Barcelona B: “Por suerte, no me lo voy a perder. Tengo ganas de jugar porque el equipo está bien y es un partido importante para mantenernos arriba. Para mí es más especial porque es el equipo de donde vengo”. En ese sentido, Cerdà no ve este encuentro como una manera de reivindicarse de cara a su futuro en el Barça: “Todo jugador quiere hacerlo bien y demostrar cosas, pero cualquier partido es importante”.

Está por ver si Cerdà repetirá la titularidad que tuvo en el encuentro ante el Cornellà, aunque no es una cosa que le quite especialmente el sueño: “Jugar de inicio es un refuerzo para cualquiera porque además puedes aportar más cosas. Yo estoy disponible para cuando el míster lo necesite y trato de hacerlo lo mejor posible cuando me toca jugar. El otro día me olía que podía ser titular por el trabajo de la semana y cuando vi mi nombre en el once me puse muy contento”.

Respecto al partido ante el Barça B, el último del año para los blanquiazules, el jugador deportivista señaló que el filial culé “es más que Pau Víctor”, su máximo goleador: “Individualmente todos tienen mucha calidad y todos te puede hacer daño. Sería un puntazo ganar en Barcelona y traernos los tres puntos. Ahora sólo pensamos en este partido y después ya veremos las vacaciones”.