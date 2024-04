El Bembibre Hockey cae en Cerdanyola

El Bembibre Hockey cayó derrotado este sábado en su visita al Cerdanyola por un claro 4-1 en un partido que comenzó mal para las bercianas y tras el cual el técnico de las Águilas, Carlos Figueroa, clamó contra el arbitraje por usar dos varas de medir diferentes.

El Cerdanyola salió en tromba y pilló por sorpresa al Bembibre, que a los 41 segundos ya se vio por debajo en el marcador tras un gol de Valverde y a los siete minutos encajó el segundo, obra de Castro. Las catalanas aprovechaban el poco ritmo de su rival y a nueve minutos para el final de la primera parte marcaban el 3-0 por mediación de Solé. Claudia Sanjurjo, al filo del descanso, anotó el 3-1 que daba esperanzas a las Águilas para la reanudación.

Sin embargo, a pesar de que el Bembibre salió mejor a la pista y empezó a sumar llegadas con peligro, la permisividad del árbitro con el juego duro de las locales y su rigurosidad con las bercianas no puso fáciles las cosas. Baste señalar que en la segunda mitad señaló 13 faltas acumulativas al Bembibre y sólo una al Cerdanyola. Así las cosas, a dos minutos para el final Valverde marcó el definitivo 4-1.

Tras el encuentro, el entrenador del Bembibre Hockey, Carlos Figueroa, se refirió al arbitraje tachándolo de “desastroso. No porque lo haya hecho rematadamente mal, si no porque ha dejado jugar, pero no ha castigado los encontronazos, los golpes contra las vallas, los dos contra uno, no había falta nunca. Su criterio fue castigar en las mismas situaciones a mi equipo pero no al local. Prueba de ello fue que en la primera mitad, ellas han cometido ocho faltas y una sola en la segunda, con todo lo que nos han dado y por todos lados”.