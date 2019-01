Cerrojo a 100 años detrás del mostrador

Imagen de archivo de Ascensión Ramón Gómez cuando recibió el título de socia honoraria del Bibliobús, a cargo del presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo.

Ascensión Ramón echa el cerrojo a más de 100 años detrás del mostrador de su bar en Bárcena de la Abadía. Allí forjó sus primeros recuerdos, “desde que tenía 4 años”, y ha llegado a los 104 llevando las riendas “con orgullo y satisfacción” y “con plena capacidad física y mental”. En una sentida carta dirigida a este medio reconoce que “hoy es un día triste”. “Me invade una gran tristeza, pienso primero en el pueblo, sin escuela desde hace ya muchos años y ahora sin bar, lugar de encuentro de vecinos y forasteros, de tertulia, entretenimiento, diversión, en el que se comparten alegrías y también tristezas, válvula de escape que se convierte en lugar de terapia”, relata.

Haciendo memoria de su andadura, de los tiempos difíciles pasados, años de miseria, guerras, hambrunas, posguerras, crisis… “épocas buenas y no tan buenas”, valora haber salido airosa con “trabajo, sacrificio, dedicación y ahínco”. Su bar no ha sido tan sólo eso en todo este tiempo. Ha sido despacho de ultramarinos, carnicería, piensos, pieles, pensión y casa de comidas. “Recuerdo cuando hacíamos baile con música en vivo. De aquí han salido unos cuantos matrimonios. Hemos sido cine, teatro, noches alegres de cantares, también de peleas… Cuántas noches en vela con uno o dos clientes con un vaso de vino”, subraya.

“Lo siento pero hay muchas circunstancias que concurren las cuales me obligan a cerrar”, por lo que “hago una llamada a nuestros gobernantes para que reflexionen. Tendrán que tomar medidas. Los bares en poblaciones pequeñas no pueden soportar los mismos impuestos y exigencias como si estuvieran en la misma plaza Lazúrtegui o en la Puerta del Sol”, se queja. No obstante, se queda con lo bueno y quiere agradecer “a mis convecinos, a tantas y tantas personas que he tenido la suerte de conocer desde mi niñez, que han pasado por nuestra casa,. Por ellos hemos estado y llegado hasta aquí, por el respeto, la confianza y el cariño que de todos hemos recibido”.

Hasta siempre, Ascensión. Su casa, conocida como la casa de Ascensión, bar la Viuda o casa de Santos, “siempre estará abierta a toda persona que nos quiera visitar. Siempre habrá un trago para compartir y un rato para conversar”.