Aprobada la cesión de terrenos necesaria para la ampliación de la carretera de Peñalba

El segundo punto del Pleno Ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada esta mañana a sido la votación para que se produjera la cesión de cinco terrenos en la carretera LE-5238 a su paso por Peñalba de Santiago. La medida se ha aprobado con 14 votos a favor y 11 abstenciones. Varios de los partidos, y el propio alcalde de la capital berciana, han aprovechado su turno de palabra para resaltar la generosidad de los propietarios que han aceptado la cesión de sus terrenos para que se pueda realizar el ensanchamiento de la carretera.

USE Bierzo y PP han declarado que su abstención durante la votación se debe a que en el caso de una de las parcelas cedidas parte de la documentación aportada es "dudosa", debido a que ha sido firmada por personas con poderes, pero que no eran los propietarios. El PSOE ha respondido que estas alegaciones son "excusas" y que "no hay duda de que se pueda disponer de esos terrenos por parte de la Diputación de León"; sentimiento que comparte Coalición por El Bierzo, que añade que el procedimiento para conseguir las autorizaciones pertinentes son los mismos que se han llevado a cabo en mandatos pasados, y que en ese entonces no hubo objeciones al respecto.

PSOE, PRB y Coalición por El Bierzo han anunciado su apoyo durante su turno de palabra; mientras que USE Bierzo, Ciudadanos y PP avisaron de su abstención. El Partido Regionalista de El Bierzo ha señalado sin embargo que la obra le parece insuficiente, pero que es necesario que se actúe en la carretera de San Clemente porque "no pueden cruzarse dos coches" y que debe conseguirse que la carretera cruce recta.