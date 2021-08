CGT se desmarca del acuerdo entre LM y trabajadores

El sindicato, que no firmó el documento, advierte de que no hay garantías de continuidad y los únicos compromisos los asumen las administraciones

Asamblea de LM para votar el preacuerdo alcanzado con la empresa. / C. Sánchez

El sindicato CGT en el Bierzo ha emitido un comunicado en el que se desmarca del acuerdo alcanzado entre la dirección de LM y los trabajadores al no encontrar en el mismo garantías de continuidad por parte de la empresa para la planta de Ponferrada. En el escrito, CGT asume la decisión la decisión tomada por la mayoría de la plantilla, pero recuerda que este sindicato no firmó el acuerdo y advierte de que “estamos repitiendo los pasos casi calcados a los de la crisis de 2011 y generando una ruta igual que la que llevó al cierre de la minería”.

El principal problema que encuentran en el acuerdo es que éste no garantiza en ningún punto la continuidad de la fábrica de LM en Ponferrada, ya que el texto “no incluye fechas, ni número de personas, ni garantía de traer nuevos modelos a la planta. A lo único que se comprometen es a hacer el trabajo que ya se le presupone a la dirección de una fábrica”. Además, consideran que el documento sólo compromete a las administraciones “a aportar todos los recursos que la empresa necesite y cuando los necesite, pero no obliga a la empresa a nada”, recordando que LM no aceptó la ayuda ofrecida por la Junta durante las negociaciones. Por ello, consideran que este acuerdo es un “negocio redondo para LM, que va a aplicar casi la totalidad de los despidos previstos por la empresa y se garantiza todo el apoyo económico de las administraciones para cuando lo necesite”.

Por otro lado, desde CGT señalan la incongruencia de que una empresa que arroja beneficios tome unas decisiones tan traumáticas sin valorar otras medidas, como la salida voluntaria de trabajadores que desean abandonar la empresa y no pueden acogerse a las condiciones del acuerdo. También muestran su indignación con la clase política “a todos los niveles” tras mostrar su satisfacción con un acuerdo que supone “la pérdida de 351 puestos de trabajo y la deslocalización de parte de la plantilla. Es bochornosa la actitud de las administraciones que dan un cheque en blanco a la empresa sin exigirle una mínima garantía de futuro para la planta de Ponferrada”.