CGT lamenta que CCOO “haya dado carta blanca” a Teleperformance “para que haga lo que quiera”

Concentración contra el ERE previsto en Teleperformance Ponferrada. / QUINITO

CGT ha enviado una nota de prensa a los medios de comunicación informando que tras las quinta reunión con la empresa, que ha tenido lugar este viernes, y después de que hayan pasado cuatro días desde la huelga de 24 horas, “donde CCOO sacaba pecho y se ponían en primera fila para la foto de la prensa, este viernes, se han hecho un ERE de libro, según el manual de Comisiones, y es que tras varias reuniones renunciando a su turno de palabra porque no tenían nada que rebatir a la empresa, y decir desde la primera reunión sin ver la documentación que valoraban poner su firma en este esperpento de despido colectivo, este viernes entran a valorar las condiciones de despido, dándole carta blanca a la empresa para que haga lo que quiera“.

“No nos engañemos, esto es telemarketing, da igual si las indemnizaciones son de 33 días por año que de 20, a fin de cuentas para contratos precarios como los nuestros, de pocas horas y que rozan el salario mínimo, no es dinero si echamos la cuenta, es un mero engaño para que algunos sindicatos se laven la cara”, aseguran, a la vez que adelantan que desde CGT “no vamos a cambiar de opinión ya que la cuestión es clara, no hay causa para este ERE, no puede ser que una empresa que no ha perdido las campañas, que no ha bajado volumen de servicio y que acaba de adquirir Majorel, tenga la cara de intentar prescindir de sus trabajadores/as. Vamos a seguir luchando por cada puesto, nosotros/as no lo hacemos solo para la foto”.

La segunda parte de la reunión de este viernes fue la intervención del técnico que ha realizado el informe para Teleperformance, el cual fue sometido a una serie de preguntas por parte de todos los sindicatos. Por parte de CGT, aseguran, “hemos visto una serie de errores, en concreto hay una discordancia en el NDS. Los datos utilizados por el perito, no coinciden con el objetivo marcado por el cliente, lo que haría que cambiase el número de afectados por esta medida”.

Finaliza así la quinta de las reuniones negociadoras del ERE de Teleperformance, que ofrece una indemnización de 25 días por año trabajado y la voluntariedad estaría acotada por la empresa. Desde CGT ven “absurdo” lo que Teleperformance ofrece, “ya que teniendo en cuenta las ganancias millonarias que ha obtenido, podría aumentar considerablemente esa indemnización, no obstante, seguimos con nuestra postura, con el sueldo de los trabajadores no se negocia”.