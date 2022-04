CGT rechaza el ERTE de Roldán, que consideran innecesario

Aceros Roldán. / QUINITO

La sección sindical de CGT de Roldán se ha desmarcado del ERTE firmado por el resto de sindicatos y la empresa esta semana, aduciendo que la acerera está haciendo un uso indebido y abusivo de esta herramienta "simplemente para crear tranquilidad en sus accionistas e inversores, y no porque lo necesiten realmente".

En un comunicado, el sindicato señala que los beneficios obtenidos por Roldán el pasado ejercicio deberían ser suficientes para resistir la actual coyuntura y acusan a la acerera de "socializar las posibles pérdidas económicas, ya que en el ERTE el paro que cobran los trabajadores lo paga el Estado y ha sido generado por los propios trabajadores con su trabajo".

Asimismo, apuntan que no ha existido negociación con la empresa, ya que las condiciones iniciales, similares a las del ERTE firmado en Acerinox, eran inamovibles y, además, la empresa no puso a disposición de CGT el borrador del acuerdo. Además, lamentan que el acuerdo final no incluya la petición del comité de empresa de no extinguir ningún contrato eventual durante la duración del ERTE, "máxime cuando hace menos de dos semanas han extinguido el contrato a seis operarios".