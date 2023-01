Chakla: "Mi objetivo es volver a disfrutar del fútbol en la Ponferradina"

Presentación de Sofian Chakla con la Ponferradina. / QUINITO

La Ponferradina presentó este jueves a su primer fichaje del mercado invernal, el central marroquí Sofian Chakla, que llega al equipo berciano después de un año y medio en el OH Leuven de la Jupiter League belga y vestirá la camiseta blanquiazul hasta junio de 2024.

En su primera intervención como jugador de la Deportiva, Chakla se refirió a su falta de partidos desde el final de la temporada pasada señalando que "son circunstancias del fútbol, un año piensas en jugar el Mundial y en verano pasan cosas externas al club de las que prefiero mantenerme al margen y dejas de jugar. Estaba bien posicionado para ir a Catar, pero eso ya es pasado y ahora mi cabeza está en la Ponferradina".

Tras completar su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de David Gallego, el marroquí aseguró que ha tenido "buenas sensaciones, además hay compañeros (Edu Espiau y Sabit) con los que coincidí en otros equipos. Ellos me hablaron muy bien del club y de la ciudad y he visto al equipo muy bien, espero que vayamos sacando cada partido y lograr el objetivo".

Chakla reveló que ya venía siguiendo a la Ponferradina por la presencia de Edu Espiau en la plantilla berciana y remarcó que "conozco la categoría, es muy difícil y larga. Ganando tres partidos te metes en playoff y perdiendo tres te vas al descenso, por eso hay que ser consciente de donde estamos y trabajar duro, pensando sólo en los tres puntos de cada semana".

En cuanto a su condición física tras muchos meses sin disputar un partido oficial, apuntó que "estoy bien, siempre he estado entrenando y durante las vacaciones estuve con un preparador físico de confianza en Almería. Ahora tengo que coger los conceptos del entrenador lo antes posible e integrarme en la plantilla para ayudar al equipo".

Mercado de invierno

El consejero delegado de la Ponferradina, Eduardo Domínguez, habló sobre la situación del mercado de invierno, en el que "seguimos expectantes porque es un mercado peculiar. Hay que estar tranquilos y tener un poco de paciencia, porque buscamos posiciones muy específicas y no hay un goteo de fichajes tan constante como en verano. Estamos trabajando para mejorar la plantilla, pero también tenemos jugadores que pueden sacar adelante los partidos con solvencia, y eso nos da tranquilidad".