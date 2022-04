La chaqueta viajera, creada por una berciana, recorrerá toda España bajo el lema "podemos hacerlo"

Una de las participantes en esta iniciativa con la chaqueta viajera en el castillo de Ponferrada

La chaqueta viajera fue creada por una berciana llamada Andrea, conocida en sus redes sociales como Pezojos por realizar los diseños con los ojos muy grandes recordando a un pez. Esta artista berciana cogió cedida por su hermano, que es Sargento del Ejército de Tierra, una de sus chaquetas militares y la pintó inspirándose en la reconocida imagen del cartel de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, creado por J. Howard Miller.

"Se trata de una iniciativa súper loca y con la que estoy muy contenta. La chaqueta empezó en León el pasado fin de semana y este estará en Ponferrada. Ya hay más de 40 mujeres que van a participar haciendo que la chaqueta viaje por toda España, Portugal, e incluso, Francia", explica esta diseñadora.

La idea surgió porque "tras la pandemia notaba que la gente estaba más triste. Investigando me di cuenta de que era algo que se había repetido en el tiempo con otros grandes acontecimientos como las guerras. Cuando estas finalizaban, los diseñadores de moda creaban colecciones de colores vivos. A mí se me ocurrió hacer esta chaqueta como un símbolo de amistad y de unión entre mujeres emprendedoras y empoderadas".

Andrea realiza sus diseños con pintura de coche y pintura textil. "A esta chaqueta le añadí además, una capa de impermeabilizante para que la gente pudiese lavarla y darle trote".

Este proyecto nunca habría salido hacia delante si no fuese por instagram, plataforma desde la que esta berciana empezó el movimiento. "Se han empeñado en decir que las redes sociales son dañinas, sobre todo, después de la pandemia, pero si sabes cómo usarlo puede ser una herramienta muy bonita", puntualiza Andrea.

La chaqueta viajera recorrerá las ciudades de España promocionando la amistad, los monumentos de cada ciudad, el arte y la cultura. Esta artista, natural de Ponferrada, le prometió a sus seguidores que le regalaría la chaqueta a la persona que más se implicase con ella aunque el objetivo es que este movimiento, completamente gratuito, nunca pare.

El recorrido de la chaqueta, por el momento, seguirá su camino, después de poner en valor el castillo de Ponferrada, en Coruña. Desde allí, partirá a Pontevedra, de Pontevedra a Vigo. En Vigo, una de las mujeres emprendedoras la llevará a Asturias. De Asturias a Cantabria, Palencia, Navarra, Francia, Zaragoza, Cataluña, Murcia, Andalucía, Gran Canaria y otras muchas ciudades. Se trata de un viaje que Andrea ha organizado mediante un grupo de Whatsapp de unas 40 personas.

"Le he escrito a famosos como Pocholo o Beret para que se pongan la chaqueta y sea todavía más viral". Beret ya se ha comprometido a ponerse en el concierto, que dará en Murcia el próximo 20 de mayo, una de las chaquetas de Andrea pero "espero que la chaqueta viajera pueda estar en Murcia para esa fecha y se ponga esta".

"Quiero que la chaqueta haga ruido y que reivindique la unión y la amistad. Que lo vea la gente de fuera y diga 'cómo molan las mujeres españolas'", comenta esta artista berciana entre risas.

Para participar es necesario proporcionar, a través de la página web Pezojos, los datos de Whatsapp, nombre y dirección completa. Es necesario que la persona que tiene la chaqueta se asegure de que la lleva él mismo a su ciudad. En un inicio, la chaqueta solo se podrá tener un máximo de tres a cinco días.

El recorrido comienza en León y terminara’ el 30 de Julio en Algeciras, Cádiz, donde estará Andrea con la exposición de referentes LGTBI, días en los que anunciará quién se ha implicado más con la chaqueta y se la regalará firmada.

Esta artista también ha pensado en las medidas COVID y para ello, ha puesto gel hidroalcohólico en uno de los bolsillos para desinfectar las manos antes de la entrega. Es importante, recuerda Andrea, que el portador de la chaqueta no la roce con objetos duros, no use mochilas o bolsos en la espalda que la puedan deteriorar.