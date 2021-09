Chris Pidgeon, el peregrino que se enamoró de la Ponferradina, protagoniza un reportaje de la BBC

“Siempre me ha atraído el fútbol, ​​pero vi el estadio de Ponferrada y me impactó, casi inexplicable" confiesa a la BBC

Chris, en el Parque de los Príncipes de París / Chris Pidgeon

La historia de Chris Pidgeon, el peregrino que se enamoró de la Ponferradina hasta llegar a ser un fanático del equipo berciano a día de hoy, no ha pasado desapercibida para la BBC. Este aclamado medio británico dedica un reportaje a este peregrino que “se enamoró locamente de un club que entonces jugaba en tercera división”, relatan en el artículo.

Pidgeon tiene 41 años y se declaró fan incondicional de la Ponferradina cuando realizó el Camino de Santiago en 2011. Su recorrido comenzó en St Jean Pied du Port en Francia y terminó en el estadio del Toralín.

“Siempre me ha atraído el fútbol, ​​pero vi el estadio de Ponferrada y me impactó, casi inexplicable, mucha gente tiene experiencias espirituales haciendo ese Camino, ¿quizás el mío fue un llamado a El Toralín?”, confiesa a la BBC.

El fútbol como forma de vida

Pero Chris Pidgeon no sólo sigue a la Deportiva, sino que el fútbol forma una parte fundamental en su vida. Nacido en el norte de Inglaterra, desde pequeño fue aficionado del Newcastle y el Middlesbrough. A las “Urracas” llegó a verlas en todos sus partidos de la temporada 2003-04, tanto en casa como fuera, incluidos los de competición europea, aunque ahora está un poco decepcionado con la marcha de Rafa Benítez y con el rumbo del fútbol profesional en general.

Cada semana acude a uno o dos encuentros en directo y ve partidos casi a diario en televisión: “Esos no cuentan en mi lista”, puntualiza, “pero veo fútbol sudamericano los martes por la noche y los domingos disfruto con En Xogo en la TVG. Footters me ha hecho más fácil ver los partidos de la Ponferradina, pero me gusta quitar el sonido y escuchar la narración de Toño Jiménez en Onda Bierzo”.

Ha estado en más de la mitad de los 92 campos de las cuatro primeras divisiones inglesas y espera conocerlos todos en un plazo de cinco años, al tiempo que prepara una lista con otros 92 estadios europeos, “pero eso es un plan a largo plazo”, asegura.