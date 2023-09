Las cifras de adopción del Albergue Municipal se sitúan este año “por debajo de lo normal”

Día Mundial del Perro Adoptado. / CC

Este sábado se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado y tras cinco años, el Ayuntamiento de Ponferrada junto a Peludines Sin Suerte, ha vuelto a realizar una campaña pública en la plaza Julio Lazúrtegui para hacer un llamamiento a la ciudadanía para adoptar los perros que se encuentran en el Albergue Canino Municipal. El concejal de Protección y Salubridad Animal, Iván Alonso, asegura que a pesar de que el año pasado terminó con buenas cifras de adopción, lo que va de año todavía no se ha alcanzado el número necesario, ya que de momento, son 130 los perros que se han adoptado en el centro ponferradino, mientras lo normal es aproximarse a los 160-170 perros. “No es que tengamos el albergue a rebosar, está a cifras aceptables, pero es deseable que baje el nivel a la mitad de lo que es la capacidad del albergue”, apunta Alonso.

“Grandes, pequeños, cariñosos, otros con más miedos, Mastines, perros PPP”…, en el centro ponferradino existen perros de todo tipo, concretamente 18, listos para que una familia les acoja. “Si no te encaja uno, te encaja otro”, sostiene Ramos. Además, los perros que se encuentran en el albergue “están totalmente cuidados” y se entregan con la vacunación, el examen, el chip, etc., además de realizarse un estudio previo de las personas y las condiciones en las que se da el perro para que se cumplan todas las garantías

La presidenta de APA, Natalia Ramos, asegura que el albergue canino municipal es ·uno de los mejores del norte de España”.

Carta de Iván Alonso

Hoy, 23 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Perro Adoptado. Como concejal de Protección y Salubridad Animal, y como amante de los animales, quiero recordaros la importancia de adoptar. Detrás de cada adopción hay una historia, y casi siempre una historia triste, donde un ser vivo, de un día para otro, se queda sin su familia sin saber por qué, o porque ya nació en la calle, o porque parte de su vida se la ha pasado en un refugio o una protectora.

Todos y cada uno de ellos, sean cachorros, adultos o ancianos se merecen la oportunidad de conocer el cariño, la atención y el calor de un hogar. Dos de los miembros de mi familia son perritas. En mi caso puedo decir que yo no las rescate, ellas me eligieron. Me eligieron para darnos todo lo mejor que tienen, su cariño, fidelidad y la alegría que aportan a nuestras vidas. Todo esto a cambio de muy poco.

Quiero recordaros que cuando adoptamos damos la oportunidad de mejorar la vida de un ‘peludo’ que hasta el día de su muerte nos lo agradecerá, pero para adoptar hay que saber que son seres vivos, que sienten y tienen sus necesidades y atenciones como uno más de la familia. Por ello hay que estar muy seguro a la hora de adoptar. Porque necesitan su comida, sus paseos y horas al aire libre, sus visitas al veterinario para sus vacunas, revisiones, etc., o una urgencia si se ponen malos; y sobre todo, muchísimo cariño. Todo esto es responsabilidad nuestra y es muy importante tener claro el compromiso en el momento de tomar la decisión de adoptar.

Aprovecho a dar las gracias a todas las personas que durante este año han considerado ampliar la familia adoptando un perro de nuestro Albergue Municipal. Asimismo, os animo a visitar estas instalaciones municipales a los que aún no lo habéis hecho.

“Hasta que no hayas amado un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida” – Anatole France