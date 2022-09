Doble sesión de cine en VOSE en el Festival de Cine de Ponferrada

Fotograma de ‘The black cop’, de Cherish Oteka. / Festival de Cine de Ponferrada

La Casa de la Cultura de Ponferrada acoge este viernes, 30 de septiembre, las proyecciones de la sección paralela ‘Sin Fronteras. Cine en VOSE. BAFTA Shorts 2022’ del Festival Internacional de Cine de Ponferrada. En esta ocasión, habrá una doble sesión, a las 17.00 y a las 19.00 horas, en la que se proyectarán un total de ocho cortometrajes, tres de ellos de animación.

El programa que presenta el Festival de Cine de Ponferrada en colaboración con la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) recoge los cortos nominados y premiados en la edición de 2022 de los EE British Academy Film Awards.

Así, en la sesión de las 17.00 horas se proyectarán los cortometrajes The Palace, de Jo Prichard; Do not feed the pigeons, de Antonin Niclass; Three meetings of the Extraordinary Committee, de Max Barron y Michael Woodward; y Affairs of the Art, de Joanna Quinn.

Por su parte, a las 19.00 horas se podrán ver los cortos The black cop, de Cherish Oteka; Stuffed, de Theo Rhys; Femme, de Sam H. Freeman y Ng Choon Ping; y Night of the living dread, de Ida Melum.