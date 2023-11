Cipriano García: “Lo más importante es nuestra propia filosofía de empresa”

Cipriano García, director general de Caja Rural. / QUINITO

C.C./A.J.G. Este lunes Caja Rural abría su tercera oficina en Ponferrada, concretamente en la calle Ancha, y la que se convierte en la sucursal número cinco de esta entidad en el Bierzo, con una oficina en Toral de los Vados y otra en Camponaraya.

A la inauguración oficial acudió el director general de Caja Rural Zamora, Cipriano García, que el pasado mes de enero cumplía medio siglo de “dedicación, esfuerzo y compromiso” con la entidad.

¿Qué supone la apertura de una nueva oficina en Ponferrada cuando el resto tiende a cerrar?

Pues yo creo que es la acreditación de que nuestro modelo es un modelo de continuidad fiable, que ya tiene el reconocimiento de los bercianos. Ya llevamos una trayectoria importante en el tiempo, donde con crisis y sin crisis hemos estado a la altura, facilitándole a nuestros clientes los servicios en momentos difíciles, y acometiendo los proyectos y debilidades que han tenido algunos clientes en otras entidades. Y es el reflejo de que ese trabajo, ese esfuerzo y nuestro modelo de forma de hacer es productivo y la gente lo tiene en consideración.

En 2022 el volumen de negocio de Caja Rural en León fue de 1.777 millones de euros. A punto de finalizar este 2023, ¿Cómo se ha dado el volumen de negocio este año?

En general, el sector financiero este año no ha crecido a la misma velocidad que el año pasado. No sé exactamente el volumen concreto, lo que sí puedo decir es que el incremento que hemos tenido ha superado los dos dígitos, tanto en activo como en pasivo.

Sigue siendo para nosotros una referencia la provincia de León en general y en la parte proporcional del Bierzo. Creo que somos capaces de dar satisfacción donde otras entidades no son capaces de llegar, en concreto la evolución que ha tenido un sistema financiero desde diciembre hasta el mes pasado, ha sido de una minoración en el balance. Es decir, hay menos préstamos ahora de los que había a finales de año y nosotros hemos tenido un crecimiento actual de alrededor del 7%.

Como digo, en León la evolución es muchísimo más positiva y hemos pasado del 10%. Creo que la evolución que tiene esta caja en esta provincia es exponencial y efectivamente estamos sintonizando con las necesidades de los leoneses y bercianos y nos sentimos una parte activa, social y económica de este entorno que ya consideramos como nuestra casa.

La expansión de Caja Rural Zamora en distintas provincias al final casi la convierte en la caja de Castilla y León. Suena el rumor de que en Palencia puede haber novedades. ¿Qué nos puede decir de ello?

Nosotros tenemos de momento dos oficinas en Ourense de hace mucho tiempo, en León tenemos abierta la 23 con la de Ponferrada, y en Valladolid vamos a abrir la 14. Es decir, que efectivamente somos la caja rural más grande de Castilla y León, y tenemos una evolución comparativa mucho más importante que la media de las entidades financieras.

Somos una entidad inversora, captadora de recursos con facilidad porque tenemos la credibilidad de nuestros clientes y nuestros crecimientos son muy superiores. En Castilla y León, dentro de nuestra modestia, allá donde vamos tenemos credibilidad y tenemos el respaldo de mucha gente que sintoniza con nuestra forma de hacer banca.

En el ámbito financiero 2022 fue un año de dificultades debido a las subidas del tipo de interés. Este año parecía que iba a seguir en esta línea… ¿Ha sido así?

Los balances han disminuido, en nuestro caso no pero en general sí. La subida de los tipos de interés, la inflación, han condicionado. El aspecto político también condiciona en la toma de decisiones de las inversiones hipotéticas que se podían haber llevado a cabo y entendemos que sea algo transitorio y se volverá a normalizar. Es cierto que ha habido en la segunda mitad del año una minoración de inversión importante conforme la evolución anterior.

Fiabilidad para invertir

En términos generales, todo el mundo hace balances con respecto al nuevo Gobierno. ¿Cómo ve la economía con el nuevo Gobierno?

Nosotros de política no tenemos ni idea, yo por lo menos no me considero capacitado. Lo que sí se requiere lógicamente en el ámbito empresarial es que haya una consistencia en la toma de decisiones para que la gente tenga una fiabilidad a la hora de invertir. Esperemos que el Gobierno que acaba de arrancar le dé normalidad y satisfacción a todo el mundo para que la gente pueda tener la fiabilidad de que los proyectos se van a echar adelante y que no cambian los escenarios con facilidad.

El año pasado Caja Rural tenía en León 38.500 clientes. Con el cierre de otros bancos y la apertura de nuevas sucursales de Caja Rural, ¿Este año en cuántos clientes se sitúa la provincia?

Tenemos una evolución aproximada de entre 4.000 y 5.000 clientes anuales. Ahora mismo todavía no hemos cerrado, no puedo dar datos muy concisos porque normalmente cuando hacemos el refresco es cuando hacemos el cierre, pero me imagino que estamos en la misma trayectoria. A medida que lógicamente vamos teniendo más oficinas, la coherencia es que tendríamos que ir aumentando el número. Espero que estemos en el mismo crecimiento de todos los años.

Ya para terminar, tenemos Cipriano García para mucho rato porque usted lo ha sido todo en la caja.

Yo espero que sí. Si Dios me da salud y me da la ilusión que sigo manteniendo todavía. Este proyecto es el proyecto más ilusionante que puede tener un profesional. No lo digo ahora que soy el director, lo decía muchísimo antes, si no no había llegado a director seguro. Yo sigo teniendo la misma ambición, el mismo ánimo. Es más, creo que con actos como el de este lunes de abrir oficinas y de ver la ilusión de los empleados y de la gente de alrededor, todavía es más motivador. Creo que todavía te insufla más ganas de hacer cosas porque ves que este proyecto es el mejor del mundo y donde nos va fenomenal. Somos una cajita humilde pero somos una caja bombón.

Tenemos todos los parámetros que se pueden tener. El tema financiero en máximos, tenemos liquidez, somos la entidad más eficiente posiblemente de España, este año hemos reducido otros 5 o 6 euros ya que para ganar 100 este año vamos a gastar 36, el año pasado estábamos en récord con 41. Tenemos una solvencia importante de alrededor del 18% cuando hay un mínimo establecido de un 8%. Y sobre todo, lo más importante que tenemos es la filosofía de empresa, la ilusión que tienen nuestros empleados de que este proyecto les satisface, no solo porque se ganan la vida sino porque son capaces de facilitar que empresarios y particulares puedan desarrollar sus ilusiones empresariales y el desarrollo económico para que sus vidas tengan un fundamento, que eso es lo más importante, más que ganar dinero. Lo más importante que tiene la caja es la filosofía que tienen los empleados, lo que defendemos.