Presentación del acuerdo de patrocinio entre el Ciudad de Ponferrada y el hotel Ponferrada Plaza. / EBD

El Clínica Ponferrada CDP ultima la preparación del primer partido de una nueva temporada en la LEB Plata, el que enfrentará al equipo berciano contra el Algeciras este sábado a las 18.30 horas en el pabellón Lydia Valentín, y lo hace esperando la llegada del serbio Luka Majstorovic, del que habló este miércoles el entrenador David Barrio: “La situación se está complicando a pesar de que el club ha hecho todas las cosas bien, porque el permiso de trabajo y residencia están tramitados desde el 18 de agosto. Es una decepción no poder tenerlo aquí, aunque sepamos que su llegada es inminente, empezando la Liga ya este sábado”. En cualquier caso, Barrio aseguró que no se plantean ‘cortar’ al jugador y buscar sustituto debido a la situación actual del mercado, que no ofrece alternativas a un jugador de sus características.

El técnico hizo estas declaraciones en la presentación de dos de las nuevas piezas de un Ciudad de Ponferrada renovado casi al cien por cien, Pablo Córdoba y Guille Mulero, que mostraron su satisfacción por llegar a un club que les permite “seguir creciendo” como jugadores y que, como se ha demostrado con varios casos de años anteriores, también puede servir como trampolín para dar el salto a categorías superiores.

En este sentido, Mulero comentaba que “es un paso adelante y también la oportunidad de seguir dando pasos adelante” y se mostró optimista de cara al inicio de temporada: “Llegamos más que preparados a este partido y lo único que tenemos en la cabeza es empezar con una victoria. Somos un equipo muy duro y cada vez más compenetrado. Dentro de la incógnita que supone un inicio de temporada, creo que nos vamos a mover muy bien”. Por su parte, Córdoba señalaba que “vamos con las ideas claras. La gente se va a encontrar un equipo que va a jugar a un ritmo alto y le intentaremos poner las cosas difíciles al rival presionando desde arriba”.

Acuerdo con el Ponferrada Plaza

Por otro lado, el presidente del Ciudad de Ponferrada, Óscar García, y la directora del hotel Ponferrada Plaza, Ángela Figuero, presentaron el acuerdo de patrocinio por el que el establecimiento hotelero alojará a los árbitros de los partidos del Clínica Ponferrada CDP y ofrecerá precios especiales a los socios del club. Figuero mostró su compromiso “con las iniciativas deportivas de la ciudad” y reconoció que la hostelería “está subiendo poco a poco, hemos tenido un buen agosto y un buen septiembre, pero hemos perdido tanto y estamos tan abajo que todavía nos queda mucho por recuperar”.