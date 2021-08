Ciudad de Ponferrada se refuerza con el escolta Guille Mulero

Guille Mulero, durante un partido con el Aquimisa Carbajosa. / CDP

El Ciudad de Ponferrada continúa haciendo su plantilla para una nueva temporada -la tercera consecutiva- el LEB Plata y en las últimas horas el equipo berciano anunció el fichaje del escolta Guille Mulero, de 24 años y 1,91 metros de altura, que llega al Bierzo procedente del Aquimisa Carbajosa.

El jugador madrileño firmó una excelente temporada en el cuadro salmantino, promediando 10,6 puntos, 3 rebotes y casi dos asistencias en los 28 partidos que disputó con el Aquimisa en LEB Plata. Con anterioridad, tras pasar por las canteras de Real Madrid y Fuenlabrada, jugó en el Óbila y el Real Murcia, donde logró el ascenso a LEB Oro.

En sus primeras declaraciones como jugador del Ciudad de Ponferrada, Mulero afirmó que “los dos últimos años el CDP ha hecho dos grandes temporadas y eso no es fruto de la casualidad. El proyecto me atrajo por el buen trabajo realizado estos últimos años y tanto David (Barrio) como Fernando (Merchante) me parecieron muy honestos y profesionales”.

Por su parte, el técnico del Ciudad de Ponferrada destacó que Guille Mulero “es un jugador con mucha experiencia en la categoría, ya contrastado después de cuatro años y tras una muy buena temporada en el Carbajosa. Es capaz de ser importante tanto en ataque como en defensa. Viene a ser uno de los jugadores más importantes de la categoría y vamos a trabajar juntos para que así sea“.