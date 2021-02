Ciudadanos acusa al alcalde de desconocer lo que sucede en el Ayuntamiento

La portavoz de Ciudadanos en Ponferrada, Ruth Morales / QUINITO

“El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, no sabe lo que pasa en su propio Ayuntamiento. Tal vez debiera dejar de pasar tanto tiempo en redes sociales, buscando la foto y ponerse a trabajar por el bien de todos sus vecinos”, ha afirmado la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de Ponferrada, Ruth Morales.

Morales ha respondido de este modo a unas declaraciones de Ramón, en las que el primer edil aseguraba, dicen en Ciudadanos, que no recogería las propuestas de la oposición al haberlas anunciado a través de los medios de comunicación.

“No salimos de nuestro asombro. En lugar de intentar sumar las iniciativas que puedan ser buenas para el municipio, el regidor busca excusas para no tener que debatirlas”, ha señalado la portavoz liberal.

Una actitud que contrasta con otros concejales del equipo de gobierno, que trabajan con las representantes de la formación naranja para poder incluir sus medidas en las cuentas de 2021, aseguran desde Ciudadanos,

“Hemos mantenido varias reuniones con dos concejalas del Gobierno municipal para hablar de presupuestos: la primera, el día 2 de febrero para presentarles nuestras propuestas iniciales y el pasado viernes, 12 de febrero, tuvimos una reunión para trasladarles las definitivas. ¿Dónde está la falta de voluntad?”, ha cuestionado, en alusión a las palabras del regidor.

La formación naranja, además, recuerda que trasladar sus acciones – enmiendas, propuestas o mociones – no sólo es el ejercicio de un derecho democrático, sino que es una apuesta clara por la transparencia y la rendición de cuentas. “Nosotros no nos escondemos. Al contrario, llevamos nuestras propuestas con orgullo y no nos importa confrontarlas con el resto de grupos políticos”, ha asegurado.

“Esta es una muestra más del desgobierno del tripartito. La obsesión del alcalde por el aplauso le ha llevado a desatender sus responsabilidades. Si no sabe lo que pasa en el Ayuntamiento, ¿cómo va a saber lo que pasa en Ponferrada?”, ha concluido.