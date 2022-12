Ciudadanos de Ponferrada se concentran a las puertas de Pico Tuerto en defensa de la sanidad pública

Concentración a las puertas de Pico Tuerto. / Quinito

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana junto a medio millar de ciudadanos y ciudadanas de Ponferrada, se han concentrado la mañana de este viernes a las puertas del Centro de Salud Ponferrada II Pico Tuerto tras la suspensión de las urgencias pediátricas el próximo día 3 de enero.

Pilar Carrasco, portavoz de la plataforma, sostiene que "una vez más nos sentimos engañados porque no dejan de quitarnos servicios y no cumplir con lo que dicen". "Queremos nuestra sanidad y que nos atiendan, si no atendemos a nuestros niños, ¿a quién vamos a atender?, se pregunta Carrasco. La portavoz de la plataforma asegura que "desde la Junta de Castilla y León llevan prometiendo años, pero históricamente solo venden humo".

Tal y como apunta Carrasco, "todo lo que nos dicen son parches encaminados a la privatización". Un claro ejemplo, asegura, es la "cantidad de años que se lleva pidiendo la radioterapia en Ponferrada con la falta que hace y le meten dinero a la privada". "No hay profesionales para la pública pero sí para la privada. La plataforma y la ciudadanía quieren hechos, no palabras. Si no hay médicos habrá que mirar de qué forma los conseguimos. ¿Por qué se va un medico a otro país? Por las condiciones económicas y laborales", apunta Pilar.

Asimismo, añade que el próximo día 21 tienen previsto ir al Hospital del Bierzo y hace una llamamiento a todos los ciudadanos para que acudan.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha querido destacar que "con la salud de los niños y niñas no se puede hacer experimentos y no se puede recortar", y añade que "esto no es admisible y tendrán que buscar una solución para que no se pierda la cobertura de urgencias pediátricas en este centro. Si vamos reduciendo derechos y sobre todo afectando a niños vamos deteriorando la sanidad pública y apostando por la privada".

Por su parte, una madre que ha acudido a la concentración, apunta que la confianza que le da que le atienda un pediatra o un medico "es muy distinta", puesto que el pediatra "está especializado en medicina infantil". Además, añade que la situación de por sí ya era bastante precaria en Pico Tuerto porque "nunca consigues que te den el día", y esto "no hace más que complicar una situación que de por sí era deficitaria".

Un abuelo que también ha querido formar parte de esta concentración, asegura que tiene cuatro nietos y si en algún caso tuviera que llevar a alguno de ellos a urgencias del Hospital y no pudiera conducir, tendría que estar dependiendo de un taxi o autobús.