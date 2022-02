Cs se presenta con “estrategias para el Bierzo” y planificación para afrontar las jubilaciones en Sanidad

Acto electoral de Ciudadanos en Las Médulas. / QUINITO

La cabeza de lista por León de Ciudadanos a las próximas elecciones autonómicas, Carlota Amigo, y la ex consejera de Sanidad Verónica Casado han celebrado este jueves un acto en Las Médulas para pedir el voto a su formación y reivindicar su gestión”eficaz” y “con transparencia” durante los 20 meses en los que ocuparon sendas consejerías en la Junta.

Carlota Amigo ha aprovechado su visita a las Médulas para recordar que desde la Consejería de Turismo, cuya responsabilidad llevaba hasta la convocatoria de elecciones Javier Ortega, también de Ciudadanos, se ha impulsado el Consorcio que unificará la gestión y profesionalizará la misma, cambiando la inercia previa en la que “cada uno tiraba para su lado”. La candidata de Ciudadanos considera que su partido ha dejado preparado el Consorcio como órgano de gestión que se encargue del parque de las Médulas. Ha sido uno de los primeros logros que consideran merecen atribuirse a Ciudadanos que han mencionado, en un acto en el que las dos políticas han optado por revindicar sus gestiones y hablar de su programa como de algo que puede cumplirse y para lo que han preparado una planificación.

Amigo también ha anunciado que ha registrado un escrito dirigido a la Junta para que el actual consejero de Sanidad responda por una reunión mantenida con un empresario del ámbito sanitario que no constaba en la agenda. Desde Ciudadanos, creen que debe estudiarse un posible incumplimiento del código ético de la Junta y creen que dicha reunión contrasta con la “transparencia” que creen que ha caracterizado su estar al frente de cuatro consejerías.

La líder de Ciudadanos en León ha elogiado el patrimonio natural, industrial y cultural del Bierzo, el cual, considera, “no se ha trabajado lo suficiente”. Para amigo, se debe proteger el patrimonio minero y ha dicho que desde Ciudadanos apuestan por que se protejan “algunos” de los elementos de alguna de las centrales térmicas, como pueden ser las chimeneas, que recuerde el trabajo en la minería.

A continuación ha tomado la palabra Verónica Casado, quien ocupó el cargo de consejera de Sanidad hasta diciembre. Casado ha señalado que su visita a las Médulas era un “debe” y asegurado que, dado que en esta ocasión han venido con poco tiempo, repetirá la visita. La exconsejera ha revelado que durante la pandemia hizo varias visitas al Hospital El Bierzo, todas de trabajo, que no trascendieron a la opinión pública.

“Nos preocupa cuando se miente”, ha dicho Verónica Casado, “cuando dicen que abrirán todos los consultorios” o se asegura que reducirán las esperas a 48 horas, entre otros ejemplos, “cuando no se puede hacer”. Se refería a diferentes propuestas que se han hecho en esta campaña electoral que, desde Ciudadanos, son promesas que solo pueden hacerse “si no se sabe de planificación”. Lamentan, por tanto, que la campaña electoral sea un tiempo dedicado a “hacer creer en cosas que no se pueden hacer”.

La exconsejera piensa que se deben medir las acciones por sus resultados y para ello ha puesto como ejemplo que, si bien en la primera ola de la pandemia Castilla y León fue la tercera comunidad con mayor exceso en la mortalidad (Castilla La Mancha fue la segunda y Madrid la primera), en la sexta ha estado por debajo de la media. “Y Madrid sigue a la cabeza”, ha disparado Verónica Casado.

“Hay diferencia de gestión”, “hay diferencia cuando tomas medidas sanitarias y no sanitarias” ha exclamado quien fuera responsable de la Sanidad en las nueve provincias hasta diciembre.

Planes para el Bierzo

Casado, doctora de profesión, considera que en los últimos años se ha mirado para otro lado y de ahí que exista un problema con los profesionales: “no se ha hecho planificación”.

Asegura que en una comisión nacional en la que ella participó sobre Medicina de Familia en 2014 se pidió un aumento de 2.500 efectivos y sólo se concedieron 1.700; además, ha recordado que desde algunas tribunas políticas se calificó a dichos facultativos de innecesarios.

También ha criticado las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, quien señaló las necesidades del Hospital El Bierzo durante esta campaña electoral, aludiendo a un informe que en tiempos de la ministra Salgado (2007) se elaboró y que decía, asegura Casado, que habría problemas para cubrir 18 especialidades: “lo clavaron”, ha dicho la política de Ciudadanos. No se llevaron a cabo “las estrategias para mejorar” de dicho informe, ha lamentado.

Para Ciudadanos, hay por delante un quinquenio en el que va a haber muchas jubilaciones pero, aseguran, tienen “estrategias para el Bierzo”.

En el Bierzo, el objetivo en sanidad sería reconducir la situación, incrementar plazas, implantar la telemedicina y el trabajo en red con otros hospitales, como ocurrió durante la pandemia.

Radioterapia, está, por su parte, planificado y terminará siendo una realidad, ha asegurado Casado.

El centro de Salud de Bembibre será una realidad antes del verano y en cuanto a la medicina rural, desde Ciudadanos apuestan por optimizar los recursos mediante la cita previa y el traslado a la demanda, que mejorarían la efectividad.

“No prometemos, demostramos” ha asegurado Verónica Casado, quien lamenta que muchos proyectos para los que ya había presupuesto se hayan paralizado por la convocatoria de elecciones en plena sexta ola, algo que ha dicho que le preocupa.

Con “proyectos realistas para esta España desaprovechada” y un candidato que hizo, a juicio de los suyos, un “magnífico debate”, Ciudadanos ha elegido el marco incomparable de las Médulas para pedir el voto útil, que entienden que es el de su candidatura.

Ambas exconsejeras han señalado su desacuerdo con el rumbo tomado por la Junta desde que fueron cesadas de sus cargos. “Nosotros teníamos la chequera cerrada”, ha dicho Verónica Casado en referencia al rechazo que, asegura, recibían muchas de sus políticas; mientras que ahora, frente a sus proyectos “bloqueados”, ven la Consejería al servicio “de un partido”.

No a las privatizaciones

Ciudadanos ha calificado su ideología este mañana en las Médulas de liberal-social y se ha jactado de que en sus dos años al frente “no se ha privatizado nada”, frente a la reciente contratación de una empresa para la realización de antígenos, medida que Casado asegura que había descartado en su momento.

Cluster alemán en el Bayo

Por su parte, Carlota Amigo ha desmenuzado el proyecto para el Bayo que se piensa que podría crear 275 puestos de trabajo. Estaría ligado al hidrógeno verde y al reciclaje, en línea con el Green Deal que se impulsa desde la Unión Europea. Amigo ha asegurado que desde la concejalía que Ciudadanos ostenta en Cubillos del Sil como desde la Dirección General de Industria se ha trabajado con discreción para avanzar en este proyecto, frente a las reticencias que tenían otros partidos.

Amigo también recordado sus actuaciones en calidad de consejera a la hora de “desbloquear” conflictos en la industria berciana como los de LM o Roldán.