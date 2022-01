Arrimadas cree que a Mañueco lo han «pillado con el carrito del helado» y augura que la “jugada” no les va a salir bien

Acto de presentación de candidaturas de Cs en Castilla y León con la presidenta del partido, Inés Arrimadas; el exvicepresidente y candidato a la Junta, Francisco Igea. / Ical

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró hoy que al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, lo han cogido “con el carrito del helado”, en referencia a sus “problemas” y una “llamadita” del líder del PP, Pablo Casado, para adelantar las elecciones en Castilla y León, previstas para el 13 de febrero. Por ello, auguró que esta “jugada no les va a salir bien” y que se llevarán una “sorpresita” al ser una maniobra, en su opinión, “digna” del socialista Pedro Sánchez.

Arrimadas, que participó en Valladolid en el acto de presentación de las candidaturas en las elecciones autonómicas de Castilla y León, defendió que “ya está bien” que alguien coja en Madrid el mapa de España y decida utilizar a Castilla y León porque le viene bien para llegar a La Moncloa o para no marcharse de allí.

En este primer acto de la precampaña de Ciudadanos, la presidenta del partido animó a los castellanos y leoneses a votar a la formación ‘naranja’ para castigar la “mentira” y premiar la “verdad” y la buena gestión hecha en su opinión durante los dos años y medio del gobierno de coalición con el PP en la Junta. También pidió la censura para los que no han trabajado en su vida fuera de la política, frente a los que aparcan su carrera durante un tiempo.

Arrimadas insistió en que los castellanos y leoneses tienen que ir a votar y defender al mejor proyecto para su tierra, frente a los que quieren disgregar la comunidad en “nueve pequeños feudos” y a los que cumplen y dicen lo mismo en toda España. Así, animó al candidato “de consenso” a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, a ir “a por todas”, al tiempo que valoró la “lección de unidad y generosidad” dada pro el partido al conformar unas candidaturas, que consideró las de la “verdad”, la “dignidad” y la “unión”.

En estas elecciones, apuntó Inés Arrimadas, se van a presentar muchas candidaturas, pero solo habrá en su opinión una que se parezca de verdad a los castellanos y leoneses, la de Cs. Ésta es, remarcó, la que defiende lo mismo en todos los rincones de la Comunidad, la que dice la verdad y no miente para justificar a su juicio runas elecciones o a su jefe en Madrid, y la de la gente que sabe “trabajar y doblar el lomo”, como los castellanos y leoneses, al que consideró gente “trabajadora”, “humilde” y “de palabra”. Insistió en que los candidatos de Cs son los que más se parecen a la gente de la Comunidad, personas “valientes” a las que le gusta su tierra y aman a su país.

Acuerdo de gobierno

La presidenta de Cs aseguró que es el momento de “volver a levantar” el acuerdo de gobierno suscrito con el PP en 2019, porque recalcó dio lugar a “un buen gobierno”, que cumplía el pacto, que recalcó era “exigente pero realista” y daba sus frutos. De esta forma, aseguró que su partido va a ser “decisivo” y que tiene que volver a liderar el ejecutivo para no volver al “conformismo de los últimos 35 años”, ya que argumentó el bipartidismo no sabe reformar, no impulsa la transparencia y la buena gestión y no quiere una España de ciudadanos libres e iguales.

“Ni Tudanca, ni Mañueco están a la altura de lo que merece esta tierra”, dijo por lo que reivindicó un gobierno liderado por Cs para Castilla y León, que sostuvo no se merece que sea utilizada como un “cortijo” y que señaló es necesaria para que España pueda “tirar para adelante”. Todo es susceptible, dijo, de empeorar porque las fuerzas de PP y PSOE se van a los extremos y quieren cambiar a Cs por partidos como Vox, al que no citó.

Por ello, animó a ir a votar a Cs que recalcó es un proyecto que puede tener “continuidad para los próximos años” en Castilla y León y en el conjunto de España. “Se respiran las ganas de Castilla y León”, dijo ante el acto celebrado en Valladolid y sostuvo que todos los motivos por lo que se afiliaron a Cs son más vigentes, necesarios y firmes que nunca.

Desde hace siete años en Castilla y León, dijo han puesto una “piedrita “tras otra para que existiera una alternativa de verdad, que en poco tiempo ha hecho, a su juicio, crecer a Castilla y León y la ha puesto en cabeza. “No estaba condenada a estar en la cola de muchos indicadores”, dijo como en Andalucía, sino que defendió que tiene posibilidades de ser una tierra fundamental para España.

Por ello, reivindicó la labor de gobierno de Cs estos dos años y medio en uno de los momentos más difíciles con seriedad, buena gestión, sentido común y transparencia, sino que lo sigue haciendo con 90 alcaldes y 650 concejales. Por ello, defendió el acuerdo de gobierno que negociaron e implantaron en Castilla y León, que destacó es “bien valorado por los ciudadanos”, frente a la moción de censura del PSOE y la actuación de Fernández Mañueco en plena sexta ola.

“Venimos con los deberes hechos”, dijo y advirtió de que Mañueco no es Isabel Díaz Ayuso y que Castilla y León no es Madrid. Aseguró que el mejor trabajo de España en transparencia lo ha hecho Castilla y León gracias a Ciudadanos. “Hemos hecho que por primera vez los denunciantes de corrupción tengan una cobertura, un portal que es la envidia, medidas que realmente eran un cambio respecto a los últimos 35 años y gracias a Cs se veía el cambio, por eso han querido dinamitar el acuerdo de gobierno”, reflexionó. A su juicio, en el PP tenían miedo de qe siguiera el gobiero con Cs publicando cada contrato en el portal de transparencia.

Además, puso en valor la gestión en empleo e industria, porque esta misma semana destacó se produjo una rebaja del paro con 40.000 desempleados menos. “Esta tierra tiene todo para despegar y tiene todo para ser un tractor económico de España”, dijo. También destacó que se ha cambiado el clientelismo sindical por medidas que apoyan a los que crean empleo y reducciones de impuestos. “Que no os vengan con mandangas”, dijo porque Cs es el único que defiende buenas políticas económicas, crear empleo y bajar impeustos y al mismo tiempo fortalecer los servicios públicos. “Es la única alternativa para garantizar ambas cosas”, añadió.

También sacó pecho con la política en cultura y turismo, porque Castilla y León registró 100.000 pernoctaciones como líder de turismo rural. En sanidad, subrayó que se ha tenido la mejor consejera de España, Verónica Casado, y destacó el trabajo en transparencia de Igea.

Ciudadanos reunió este domingo en el patio de un hotel de Valladolid a unos 200 dirigentes, afiliados y simpatizantes del partido para presentar las candidaturas con las que concurre a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Entre los asistentes se encontraban los cabezas de lista, como la leonesa Carlota Amigo o el salmantino y presidente de las Cortes, Luis Fuentes. También acudió el alcalde de Palencia, Mario Simón, o el portavoz Grupo de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.