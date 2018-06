Ciudadanos hace casting

La formación naranja prepara las próximas elecciones regionales y locales, y todavía faltan nueve meses, desde una estructura interna algo endeble porque no cubre la mayoría de localidades de Castilla y León. Sin embargo, se da la circunstancia de que, donde tiene aparato, resulta que en muchos casos no coincide con los cargos públicos o con nuevas incorporaciones con lo que la disputa e intereses comienzan a producirse. ¡Quién lo diría hace unos pocos años!

Si siguen así los rumores y las intenciones más o menos manifiestas, todo aquel que se asoma a la política o que milita en algún partido en el que no está a gusto o es minoritario sale en las quinielas como posible fichaje de Ciudadanos. A este paso, media clase política de la Comunidad es potencialmente susceptible de entrar en el casting que prepara la formación naranja a lo largo y ancho de todos los municipios posibles de España.

La razón, y no hay más, es la supuesta subida en las encuestas publicadas en cuanto a intención de voto. Pero las muestras dan opciones a una marca, a unas siglas y a un líder, Albert Ribera, no a fulanito o menganito de tal o cual localidad. Y en las locales el voto a la persona cuenta y mucho. Otra cosa bien distinta es que muchos arrimados a esto de la política tengan a bien arrimarse a la formación naranja para darle todo el apoyo e infraestructura que por sí solos no conseguirían.

A mí particularmente, me recuerda mucho a la operación Roca, desde Cataluña intentar presentar en toda España sin apenas cuadros y líderes una opción política de calado nacional. Al menos, en esta ocasión, empiezan la casa por los cimientos, esto es, los ayuntamientos, porque los anteriores lo hicieron desde los despachos políticos y empresariales sin contar con la calle y ya vimos en lo que quedó.