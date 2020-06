Ciudadanos insiste en su rechazo total a la tasa de basuras en Ponferrada

Ruth Morales, durante el último pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, ha reiterado su oposición total a la tasa de basuras de Ponferrada, al tiempo que calificó que “insuficientes” las rebajas fiscales aprobadas por el pleno el pasado viernes.

Morales insiste en que “la única medida que apoyaríamos sería la supresión de esta tasa inoportuna, innecesaria y que no se corresponde con el servicio recibido” y recuerda que el Ayuntamiento ha impuesto “una tasa que no existía y luego se les llena la boca diciendo que la reducen”. “La coalición que gobierna en el Consistorio no está haciendo ningún favor a los comerciantes”, añadió. “Al contrario, penalizan a un sector muy golpeado por la pandemia inventándose un nuevo impuesto”.

Además, acusó al alcalde y al grupo municipal socialista, de mentir sobre la actuación de Ciudadanos en el pleno: “El PSOE de Ponferrada está diciendo que nosotros no apoyamos la reducción de esa tasa, cuando desde nuestro partido siempre hemos ido mucho más allá. De hecho, nos hemos opuesto rotundamente en todo momento a su aprobación desde finales de febrero, cuando se empezaron a negociar los presupuestos”.