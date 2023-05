Ciudadanos no concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, durante un acto de campaña en León. / Campillo

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, anunció este martes que el partido naranja no se presentará a las elecciones generales del próximo 23 de julio después de los malos resultados obtenidos en las municipales y autonómicas del pasado domingo.

Tras la reunión del comité nacional del partido que tuvo lugar por la mañana, Vázquez asumió que "el mensaje de las elecciones autonómicas y municipales del domingo ha sido muy claro: la oferta del centro liberal en España no ha obtenido el apoyo suficiente de los ciudadanos como una posible fuerza política decisiva en la conformación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas", y tras la convocatoria de elecciones generales "hemos llegado a la conclusión de que a día de hoy los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país", por lo que no se presentarán a los comicios.

Adrián Vázquez aseguró que "la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España", aunque reconoció que "no es una buena noticia para nosotros y no es una buena noticia para los miles de liberales que hay en España y en Europa".

Eso sí, las palabras del secretario general de Ciudadanos no dejan lugar a la duda sobre la posible desaparición del partido, ya que aseguró que "no nos rendimos, sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales, por eso desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado, en el que seamos más atractivos electoralmente, e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual. Hoy empieza todo. Sabemos que partidos como el nuestro en momentos de tanta polarización sufren, pero partidos que han estado en esa situación, a día de hoy están gobernando países como Alemania o Bélgica. En julio haremos un gran encuentro nacional del espacio del centro liberal para estar preparados para volver a representar a los miles de españoles que no quieren extremos en los gobiernos y para volver a ser decisivos".

Rechazo de Igea

El único procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, mostró su rechazo a la decisión de su partido señalando que no se puede “hibernar” en política para mantener los recursos para otra cita electoral. Además, avanzó que optará por la abstención, “el partido más amplio”, en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Por tanto, Igea anunció que inicia el proceso para “construir” un espacio nuevo para lograr una alternativa al Partido Popular en Castilla y León, que criticó, da “carta de naturaleza" al “populismo” de Vox y tras el “error histórico” que cometió Ciudadanos al no pactar en 2019 con el PSOE. A su juicio, el Partido Socialista “no es suficiente” para provocar un cambio de gobierno en la Comunidad.