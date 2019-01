Ciudadanos pide datos oficiales de las listas de espera en Oftalmología y Urología en el Hospital El Bierzo

Hospital El Bierzo. / QUINITO

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Manuel Mitadiel, ha presentado una pregunta para reclamar datos oficiales sobre las listas de espera en las especialidades de Oftalmología y Urología en el Hospital El Bierzo.

Según testimonios recogidos por la formación naranja, al menos desde septiembre no se dan citas en ninguna de estas dos especialidades, lo que hace “poco creíble”, según Mitadiel, la rebaja de la demora media anunciada recientemente por el gerente del centro.

En el caso de Oftalmología, el parlamentario leonés de Cs ha señalado que existen casos de espera de citación desde al menos septiembre, aproximadamente la misma fecha en la que se estaban remitiendo pacientes de Urología para citación en el centro de salud de Cuatrovientos, en el que les dijeron que esa consulta ya no funcionaba y que se dirigieran al Hospital, lo que hicieron sin que a día de hoy se les haya asignado consulta. Estos pacientes no tienen, por tanto, demora oficial, ya que ni siquiera se les ha citado, lo que permite presentar “unos datos oficiales que no tienen nada que ver con la realidad”.

Por otro lado, Mitadiel ha presentado una pregunta para su contestación por escrito en la que reclama respuestas por las demoras en la consulta de la Unidad del Dolor del Hospital del Bierzo a 31 de diciembre. Haciéndose eco de las recientes quejas de un paciente reflejadas en los medios de comunicación, en las que aseguraba que le habían dado cita para dentro de seis meses pese a sus reclamaciones por escrito ante la citada unidad del centro hospitalario.