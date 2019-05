Ciudadanos pide la confianza de los ponferradinos para llevar a cabo el “cambio necesario”

Ruth Morales reitera que el programa de la formación naranja tiene "medidas viables y realistas, no promesas que no se puedan cumplir"

Los candidatos de Ciudadanos, con Ruth Morales al frente, en la plaza de Lazúrtegui / QUINITO

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Ponferrada, Ruth Morales, puso fin este viernes a una campaña “intensa, pero llena de ilusión, porque hemos podido transmitir nuestro programa y nuestra esperanza en el cambio a todos los ciudadanos de Ponferrada, al tiempo que hemos recogido sus necesidades. Ha sido muy gratificante”.

Morales destacó que su candidatura “es experta en gestión, con personas que están en la calle y viven los problemas de la gente. Llevaremos a cabo una gestión transparente y eficaz de los fondos públicos, independiente, sin clientelismos ni mochilas”.

La candidata ‘naranja’ reiteró que “Ponferrada necesita un cambio, desarrollo económico, creación de empleo y revitalización de la imagen de la ciudad. No podemos permitir que los ponferradinos se tengan que marchar a buscar empleo o que nuestros jóvenes no puedan volver”. Para ello, Ruth Morales afirmó que “tenemos un programa con medidas viables y realistas, no promesas que no se puedan cumplir, para lograr la regeneración económica que necesitamos”.

Por último, insistió en que “Ciudadanos puede conseguir el cambio y crear un municipio de oportunidades y futuro para todos”.