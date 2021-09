Ruth Morales asegura que no se ha contado con los grupos de la oposición ni para recoger propuestas ni para informar de decisiones

Ruth Morales, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, acusó este miércoles al equipo de Gobierno de “falta de transparencia y de democracia” a la hora de elaborar el programa de las fiestas de la Encina, asegurando que no se ha contado con los grupos de la oposición ni para recibir propuestas ni para informar de las decisiones tomadas.

Morales afirma que durante los últimos meses no ha habido convocatorias del Patronato de Fiestas, “evitando así escuchar no sólo las propuestas de los grupos de la oposición, sino también las de los representantes de otros sectores” y lamenta que “no sólo no han escuchado ni aceptado nuestras propuestas sino que tampoco nos han facilitado información del trabajo que estaban realizado, ni de las medidas adoptadas para diseñar un programa adaptado a la situación sanitaria actual”.

En cuanto al programa final, la edil de la formación naranja reprocha que el programa está hecho “a golpe de improvisación, sin previsión ni planificación y con cambios de última hora”, y acusa al alcalde, Olegario Ramón, de escudarse en la pandemia para tapar “su falta de gestión, su tiranía y su falta de transparencia”.