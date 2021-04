Gemma Villarroel / R. Cacho

El Grupo de Ciudadanos en la Diputación de León presentará una moción al próximo Pleno para que reactive un convenio con la Universidad de León que permita la formación a los universitarios que quieran opositar a secretarios e interventores de los ayuntamientos de la provincia, cuya drástica disminución en los próximos años “puede dificultar el normal funcionamiento de muchas entidades locales”.

Un convenio mediante el que se ofertarían cursos dirigidos a graduados en los últimos cursos “con el objetivo de incentivar la vocación de los jóvenes para prestar este servicio público esencial y prepararlos para afrontar con éxito las oposiciones correspondientes”, según indicó la portavoz de Cs León, Gemma Villarroel, tras registrar la moción.

En la propuesta se señala que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Castilla y León ha alertado recientemente de la escasez de secretarios e interventores necesarios para atender a los municipios más pequeños de la provincia. Así, en los próximos cinco años se jubilaran el 70 por ciento de los actuales titulares de esos puestos en los ayuntamientos de la provincia, “para los que a día de hoy no hay sustitutos”.

Por ello, debido a “la gran demanda que se produce desde grandes instituciones públicas”, la alerta lanzada por el Colegio de Secretarios-Interventores “podría convertirse en emergencia, dado que sin estos técnicos es imposible el funcionamiento administrativo de las Entidades Locales”, consideró Villarroel, para quien “las distintas administraciones deben de tomar medidas”.

En este sentido, y partiendo de que “el Gobierno, como administración central, tiene la competencia de aumentar la oferta de oposiciones nacionales a este cuerpo”, ha señalado Villarroel la moción recoge entre sus acuerdos que la Diputación inste al Ejecutivo central a llevar a cabo un estudio para hacer un análisis de la situación de la cobertura de técnicos secretarios-interventores desde el momento actual y con una proyección a diez años, y ofertar según este sondeo las plazas de oferta pública correspondientes.

En cuanto a la administración autonómica, según la formación naranja se deben agilizar al máximo las gestiones necesarias para promover un sistema mancomunado de municipios, “de forma que estos puedan ser gestionados de la manera más eficaz y eficiente, tanto desde el punto de vista de los servicios a prestar a la ciudadanía, como desde el punto de vista económico”.

“Si no hay un secretario no se puede convocar un Pleno o una comisión. Tampoco se pueden realizar licitaciones, ni compras y es imposible pedir ayudas oficiales o elaborar un presupuesto anual. Por tanto, sin estos puestos no pueden funcionar correctamente en nuestros ayuntamientos”, concluyó Gemma Villarroel.