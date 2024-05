Ciudadanos y USE recurren el reintegro de casi 7.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada ha reclamado a dos partidos políticos y a seis exconcejales el reintegro de un total de 10.200 euros (ver cuadro) correspondientes a gastos indebidos o no justificados realizados con cargo a las asignaciones de los grupos municipales durante el mandato 2019-2023. El acuerdo se adoptó en diciembre del pasado año y vuelve este viernes al pleno para decidir sobre los recursos interpuestos por los ediles de Ciudadanos y USE Bierzo.

En la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2023 se aprobó requerir a los grupos políticos municipales PSOE y Coalición por El Bierzo y a los exconcejales de Podemos, Ciudadanos y USE el reintegro de las cantidades especificadas en el cuadro. Las tres últimas formaciones no obtuvieron representación en las elecciones municipales de mayo de 2023, por lo que el reintegro de las cantidades no justificadas “debe requerirse a las personas que los integraban”, específica el acta del pleno.

