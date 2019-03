Ciuden presenta el proyecto para urbanizar y musealizar el acceso al Museo de la Energía bajo el Puente del Centenario

La Fundación Ciudad de la Energía presentó el lunes pasado al Ayuntamiento de Ponferrada un proyecto para urbanizar y musealizar el entorno del Museo de la Energía-La Fábrica de la Luz bajo el Puente del Centenario, al objeto de obtener la correspondiente licencia municipal. Así lo ha confirmado este jueves el director de Ciuden, Arsenio Terrón. El proyecto está incluido dentro del convenio urbanístico firmado con el ayuntamiento de Ponferrada para la reordenación del espacio entre La Fábrica de la Luz (antigua central de la MSP) y Compostilla I (antigua sede central de la fundación) y tiene un presupuesto de 300.000 euros.

“En el momento que tengamos el OK del Ayuntamiento comenzaremos las obras”, explica Terrón, quien también informa que el plazo de ejecución de los trabajos será corto dado que no revisten dificultad.

El plan pretende una doble actuación. Por un lado, urbanizar el vial de acceso a esta zona desde la avenida de la Libertad y asfaltar el aparcamiento que en la actualidad se ubica en una explanada de tierra, así como prolongar y dar acceso a las zonas verdes que a partir de ese punto enlazan con la senda bajo el río que llega hasta la Fuente del Azufre. Por otro, crear un nuevo espacio museístico al aire libre, que incluirá una actuación en las pilastras del puente donde se instalarán reproducciones de ilustraciones científicas, que podrían ser las del fallecido dibujante chileno, asentado en Cataluña y colaborador en su día del diario la Vanguardia, Fernando Krahn. Las ilustraciones fueron adquiridas en su día por el Museo para exponerlas en su sede central, un proyecto paralizado por la anterior dirección. La musealización también incluiría una serie de grafitis o pinturas murales, según ha podido saber este medio.

Arsenio Terrón informó además este jueves que la Fundación avanza en su objetivo de regresar a las oficinas de Compostilla I, abandonadas por la anterior dirección tras el ERE que redujo la plantilla, agrupada en el edificio tecnológico de Cubillos del Sil. No obstante, Terrón reconoció que sus previsiones para realizar el traslado en unos meses fueron “demasiado optimistas” y que los trámites se prolongarán durante algún tiempo más debido a la necesidad de realizar obras en un edificio que ha estado abandonado y sin mantenimiento durante cuatro años, algo que el actual director afirma que no se puede “explicar”.

Sobre si las elecciones afectarán a los planes generales de la Fundación, Terrón indicó que es el momento de que Ciuden deje de ser un proyecto político y pase a ser un proyecto de la sociedad. “Lo contrario será malo no solo para la fundación sino también para el Bierzo”, apostilló. En cuanto a la definición de las líneas de actuación de este nuevo periodo, bajo su dirección, Terrón manifestó que está buscando el consenso de la sociedad. “Hay cosas que se pusieron en marcha de manera ‘digital’, porque así se decidía, ahora las cosas no son así, tenemos que valorar el momento en el que nos encontramos, hacer las cosas porque ‘yo digo que sí’… no soy de este criterio”.

Folgueral se congratula de que se suscriban los compromisos a los que llegó siendo alcalde

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, ha calificado de “motivo de satisfacción” que los acuerdos rubricados por el Ayuntamiento de Ponferrada y la Fundación Ciudad de la Energía el 9 de julio de 2013 en la adenda al Protocolo entre ambas entidaden, cuando él era alcalde, sigan dando frutos. La segunda fase del aparcamiento entre los Campos Ramón Martínez y la Fábrica de la Luz bajo el Puente del Centenario se dejó proyectada en la referida adenda. “Como alcalde que era en ese momento me siento muy orgulloso y quiero agradecer a la Fundación Ciudad de la Energía que haya retomado una iniciativa que será muy provechosa para Ponferrada, ya que resolverá el acceso a la Fábrica de la Luz dotando al aparcamiento de accesibilidad universal y capacitado para servir a personas con todo tipo de movilidad. El hecho de poder llegar a acuerdos como los que alcanzamos con la Fundación entre 2013 y 2015 son la parte más grata de la actividad pública. La mano tendida y la capacidad de diálogo consiguen resultados, y son una buena herencia recibida”, manifestó a través de un comunicado.