Ciuden reclama al Gobierno que cumpla el compromiso de destinar 6,25 millones a la Fundación

El director general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Arsenio Terrón, durante la presentación de la nueva entrada conjunta para visitar el Aula Arqueológica de Las Médulas y el Museo de la Energía de Ponferrada. / C. Sánchez

El director general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Arsenio Terrón, reclamó hoy al Gobierno que cumpla con el compromiso adquirido en sede parlamentaria por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, para destinar al organismo una partida presupuestaria de 6,25 millones de euros. Terrón, que admitió que Ciuden está “condicionada” por el retraso en la formación de un Ejecutivo, anunció que la fundación buscará fuentes de financiación externa en instituciones públicas y privadas para solventar esta situación.

En ese sentido, el director general consideró que “Ciuden no puede seguir existiendo si sólo va de la mano de presupuestos estatales”. “Esos tiempos han pasado, no nos queda más remedio”, abundó Terrón, que puntualizó que “Europa es el nicho en el que nos tenemos que mover”. En la misma línea, destacó el “gran potencial” de las instalaciones de la fundación para servir como centro de verificación preindustrial de diferentes procesos ligados a la tecnología vinculada con la energía, algo para lo que no existen otras instalaciones como éstas en todo el continente.

Así, el objetivo es poder ofrecer servicios a empresas y administraciones a la vez que se consiguen “beneficios para el territorio”. Pese a pedir al Ministerio de Transición Ecológica que “tenga presente” a Ciuden en sus asignaciones, Terrón abrió la puerta a la posibilidad de una prórroga presupuestaria que obligue a la fundación, como ya ha sucedido en anteriores ejercicios, a detraer recursos de otras partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Reunión con la secretaría de Estado

Por otro lado, Terrón avanzó que mañana se reunirá nuevamente con Domínguez Abascal para plantear la necesidad del “cumplimiento de los compromisos” para dotar de contenido a la sede de Ciuden, en el edificio de la antigua central de Compostilla I. “Seguimos insistiendo”, aseguró el director general, que remarcó que las instalaciones ya están terminadas, a la espera de pequeñas actuaciones de puesta a punto en el exterior del inmueble.