Las fiestas de La Encina volverán a contar con un torneo de pádel en su programa. Éste será el «V torneo de pádel Clini-k SV», que se celebrará en las instalaciones del Pádel Indoor Ponferrada (en el Montearenas, C/ Biobra de Santo Tomas de las Ollas, centro en que se pueden formalizar también las inscripciones y donde se realizará la competición) del 4 al 10 de septiembre.

El torneo sigue creciendo y en esta quinta convocatoria la primera categoría será exclusiva para jugadores federados del circuito. Habrá dos categorías más para aficionados no federados. Los jugadores interesados, que de no inscribirse por teléfono en el número 647772857 pueden hacerlo personalmente en «Clini-K S.V.» (Travesía de los Reyes Católicos n.º 17), no tienen más que aclarar si se trata de una inscripción para el torneo federado o para el amateur.

Del 4 al 10 -y de forma ininterrumpida- el torneo proporcionará un servicio profesional de asistencia en podología a todos los participantes. También habrá osteopatía y quiromasaje, así como botellina de agua para la disputa deportiva en la pecera y camiseta del torneo. El día de las finales se contará con recoge pelotas, por primera vez en esta quinta edición. Serán unos mini-voluntarios que podrán ser reconocidos por una exclusiva camiseta.

La competición finalizará el día 10 de septiembre, domingo. En dicha fecha acontecerá el refriego de las finales en todas las categorías, habrá el reparto de premios y se realizará el concurso de los numerosos regalos aportados por los más de quince patrocinadores.

La inscripción se mantendrá abierta hasta poco antes del inicio de la competición.