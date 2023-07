Clínica Ponferrada estrena la pretemporada contra Embry Riddle Eagles

El equipo “Las Aguilas de Embry Riddle Eagles” de la liga universitaria NCAA-II, perteneciente a la universidad americana de “Embry Riddle Aeronautical University” Daytona Beach, (Florida), donde milita el canterano del Ciudad de Ponferada, David Velasco, será el primer rival del Clínica Ponferrada SDP de la pretemporada 2023/2024, que se disputará el próximo 14 de agosto.

Ponferrada será la primera parada del conjunto americano en una gira que la Universidad realizará por España. El encuentro tendrá lugar en el Pabellón Lydia Valentín, con el aliciente de que volverá a jugar en el feudo berciano, el ex cantero de nuestro club, David Velasco, quien estudia y juega en esta Universidad.

Se trata así del primer partido de pretemporada del Clínica Ponferrada SDP, de cara a la preparación de la temporada 2023/24, dónde ya el equipo irá cogiendo color , y lo hace con las llegadas ya confirmadas de: Adrià Moncanut, Jonathan Jorge, Silvano Merlo, Herrezuelo, y el entrenador, Oriol Pozo.

En cuanto al conjunto americano, este año disputó la Final de la Conferencia por el título del Estado de Florida SSC, quedando subcampeón del estado y metiéndose por tercera vez consecutiva en el Torneo Nacional NCAA II en la Región Sur, tras una racha en la temporada regular de 17-10 victorias/derrotas.