El Clínica Ponferrada SDP cierra la ligar regular en un partido de gran intensidad ante el Tizona

Los bercianos no consiguieron meter el miedo en el cuerpo a los locales, líderes del grupo (100-87)

El encuentro comenzaba con un triple muy tempranero de los locales, lo que hacía prever lo que podría dar de sí el resto del encuentro con un alto ritmo y muchos triples anotados por parte de ambos conjuntos. El choque iría muy igualado entre ambos equipos hasta que se sobrepasó el ecuador del primer cuarto, cuando los de Diego Ocampo pisarían el acelerador y se pondrían 8 arriba, momento en el que Barrio pararía el partido con un TM. Tras ello, parcial de 0-4 para volver a meternos en el partido, pero Tizona volvería a estirar la goma y al final del primer cuarto +7 para los burgaleses.

Tras un primer cuarto de mucho ritmo, llegaría un segundo cuarto en el que no cambiaría ni mucho menos el ritmo, ya que seguiría por los mismos derroteros. Empezaría mucho mejor Ponferrada, con un buen parcial para colocarse a 2, gracias a un triple de Wilson, quien parece estar recuperando la confianza desde la línea de 6’75. Poco después de ese momento continuaría esa pequeña renta de Tizona pero Ocampo pararía el partido con un TM a falta de 6:30 para el descanso. Tenía efecto ese TM, y es que los locales volvían a abrir brecha en el marcador y se escapan 6 puntos arriba, momento en el que llegaría el TM berciano, a falta de 3 minutos para el descanso. Desde ese momento y hasta el final del cuarto, parcial de 4-10 para hacer que el marcador fuese en empate al final del segundo cuarto.

Tras una primera mitad con un cuarto para cada uno y una alta anotación, volveríamos del descanso para vivir los segundos 20 minutos del partido. En este cuarto los de Diego Ocampo meterían la directa sin dejar margen de reacción, ya que en apenas un par de minutos se escapan 6 puntos arriba y Ponferrada trataría de hacer la goma, intentando recortar diferencias, pero los burgaleses con ese buen acierto desde el triple seguía ampliando su renta y al final del cuarto, la diferencia sería de 10 puntos favorables a los locales.

Parecía que con ese marcador el equipo ponferradino podría estar hablando del final del partido, pero no, aún quedaban otros 10 minutos de baloncesto en El Plantío, en un partido muy bonito para el espectador, ya que estaban mostrando ambos equipos un gran espectáculo. Y es que el último cuarto no tendría mucha historia, ya que los bercianos no consiguieron meter el miedo en el cuerpo a los locales, y aunque sí que lograban bajar de la renta de los 10 puntos, los burgaleses llegaron a irse 15 arriba, y las diferencias oscilarían hasta el final entre los 10 y los 15 puntos, siendo finalmente 13 puntos de diferencia por los que los bercianos caerían ante el líder del grupo.

TIZONA BURGOS (100): Cuevas (6), Cremo (15), Seoane (10), Gómez (11) y Kande (4). También jugaron: Stümer (11), Diene (9), Bortolussi (4), Totte (9), Thiam (13) y Ayoze (8).

CLÍNICA PONFERRADA SDP (87): Martínez (10), Hierrezuelo (0), Jordá (16), Bastante (7) y Lo (15). También jugaron: Wilson (11), Martín (6), Mockus (3), Lobreau (11), Llamas (0) y Joel (8).

PARCIALES: 29-22; 48-48; (descanso); 80-70; 100-87.

ÁRBITROS: Pellitero González y Seijo Vázquez.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío.