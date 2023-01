El Clínica Ponferrada SDP compite con orgullo hasta el final pese a las bajas, pero se le escapa la victoria

@baloncestoSDP

El encuentro comenzaba en el García Pezzi con un Clínica Ponferrada SDP bastante cómodo sobre el parquet, que conseguía pronto meter la directa y en poco más de 4 minutos forzaba el TM local tras un buen parcial de 4-11 para los bercianos. Tras ello, sequía anotadora de los de David Barrio, que veía perdida esa renta y conseguía empatar el choque Melilla (13-13). Cuando parecía que el equipo colegial venía en línea ascendente, Ponferrada frenaba ese buen momento melillense y al final conseguía una pequeña renta para finalizar el primer cuarto (17-19).

Tras un primer cuarto muy igualado, llegábamos a un segundo cuarto que iba a continuar por los mismos derroteros, aunque en este viviríamos ventajas más amplías sobre todo para los locales, que llegarían a escaparse 7 puntos arriba en los primeros 3 minutos de juego (30-23). A lo que los de David Barrio, tras el TM respondían con un muy buen parcial (2-9) para colocarse 1 arriba. Melilla volvía a responder y se iba 6 arriba en el luminoso, pero al final de nuevo respondía Ponferrada para irse 1 arriba al descanso del partido, en un toma y daca de manual (39-40).

Tras el descanso volvíamos al parqué para vivir el tercer cuarto, que iría muy igualado hasta el ecuador con ventajas cortas para ambos conjuntos, pero tras sobrepasar los 5 minutos de juego, Melilla se escapaba 9 puntos arriba y Barrio solicitaba TM, para intentar responder la embestida melillense encabezada por Ferrando inconmensurable, y conseguirían hacerlo hasta rebajar la renta a 4 puntos, y tener opciones en los últimos 10 minutos, gracias a un gran Omar Lo y a un Bastante muy acertado en el triple (65-61).

Y ahora si, llegaba la hora de la verdad, el momento para saber quién se iba a llevar la victoria, y la verdad que las cosas no empezaban para Ponferrada que conseguía ponerse por delante en 2 ocasiones hasta que a falta de 6:32, con un mate de Omar Lo, Javier Nieto solicitase TM. Tras el tiempo local, respuesta de los melillenses que se ponían 6 arriba en minuto y medio de juego, cuando Barrio solicitaba TM tras ver cómo 2 triples, 1 de Jeffrey y otro de Jordá se salían de dentro. Y es que Ponferrada pese a las adversidades no había dicho su última palabra y conseguía empatar el partido (78-78) tras un mate de Omar Lo, a falta de 1:50 para el final del partido. Todo estaba por decir en el García Pezzi, pero Fall anotaba 2 a falta de 30 segundos para el final, y tras ello en el ataque berciano, un ataque no finalizado acabó en pérdida, y los ponferradinos tendrían que intentar parar el partido con faltas pero hasta llegar a la que sería de tiro tendrían que hacer 3 faltas, en este caso a Orrit, quien no fallaría desde la línea de 4’60 y finalmente el encuentro acabaría con victoria local por 3 puntos, en un partido muy igualado en todo momento (83-80).

El sábado segunda jornada de la semana, en este caso en Arrosadía, dónde Clínica Ponferrada SDP visitará a Basket Navarra.

MSC ENRQIUE SOLER (83): Orrit (5), Ndiaye (15), Elan (15), Fravert (7) y Bilalovic (2). También jugaron: Agbeko (0), Poyatos (4), Ferrando (23), Fall (10) y Stankevicius (2).

CLÍNICA PONFERRADA SDP (80): Lo (25), Hierrezuelo (2), Jordá (16), Martínez (6) y Bastante (16). También jugaron: Godspower (3), Fernández (6), y Joel (6).

PARCIALES: 17-19; 39-40; (descanso); 65-61; 83-80.

ÁRBITRO: Calvillo Rendón y Sierra Carrillo.

PABELLÓN: Pabellón Polideportivo Guillermo Garcia Pezzi