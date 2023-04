El Clínica Ponferrada SDP quiere convertir el Lydia Valentín en una caldera

Recepción del alcalde al Clínica Ponferrada SDP. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, recibió este martes en el Ayuntamiento a la plantilla, cuerpo técnico y directiva del Clínica Ponferrada SDP, que este sábado comienza el playoff de ascenso a LEB Oro recibiendo al Sant Antoni de Ibiza en el Lydia Valentín a partir de las 18.30 horas. Todos los presentes coincidieron en la necesidad de hacer del pabellón ponferradino una caldera para afrontar este importante partido, por lo que pidieron la asistencia masiva de aficionados para apoyar al equipo blanquiazul.

El presidente del club, Óscar García, aprovechó para agradecer el apoyo recibido tanto desde el Ayuntamiento como por parte del alcalde a nivel personal, y pidió "ver el Lydia Valentín lleno, con el apoyo de toda la ciudad, porque los jugadores nos han hecho vibrar y han conseguido un objetivo muy importante para el club. El equipo afronta este partido en la mejor situación y vamos a por ello".

En la misma línea, Olegario Ramón aseguró que "he disfrutado mucho y he recuperado a nivel personal el amor por el baloncesto con este club. Estos chavales se dejan la piel en cada partido y me ganaron desde el primer día. El sábado tenemos que estar todos en el Lydia para apoyar al equipo". Además del apoyo anímico, el alcalde aseguró que la ayuda institucional también seguirá adelante "porque son la imagen de Ponferrada en muchos sitios. Siempre hablamos de prioridades, porque las necesidades son muchísimas y no se puede llegar a todo. La última era el nuevo marcador, que está contemplado en el presupuesto y se va a tener. Si se asciende, nos volveremos a sentar y seguro que llegaremos a un acuerdo".

La plantilla, dispuesta a llegar lejos

En el plano deportivo, el entrenador del Clínica Ponferrada SDP, David Barrio, aseguró que jugar este playoff "es un sueño cumplido. Llevamos hablando de este objetivo desde el verano y ahora nos toca soñar. Es difícil, porque los rivales tienen mucho nivel, pero siendo eliminatorias a dos partidos nos da más opciones. En el Lydia estamos comodísimos y con nuestra afición todo es posible, aunque el cartel de favorito lo tenga el Sant Antoni. Venimos de cinco victorias consecutivas y un buen partido en Burgos, con confianza, y no tenemos nada que perder".

En la misma línea, el capitán, Jorge Martínez, confesó que "tenemos muchas ganas de jugar y confiamos en que podemos pasar de ronda. Nos hace tanta ilusión como al que más e intentaremos llegar lo más lejos posible. Si metemos en apuros económicos al club será porque lo habremos hecho bien", remató entre risas.

En cuanto a su rival del sábado, el base blanquiazul señaló que "en el playoff nos iba a tocar sí o sí un buen equipo, y más entrando de sextos. Juegan parecido a nosotros y tienen jugadores con mucha calidad en todas las posiciones. Va a ser complicado, pero en casa podemos meterle mano a cualquiera. Espero que después del apoyo que hemos recibido durante todo el año se note que estamos en playoff, porque vamos a disfrutar todos".