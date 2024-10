Clínica Ponferrada SDP inicia la temporada con optimismo pese al reto de Melilla

Oriol Pozo, entrenador del Clínica Ponferrada SDP, se mostró entusiasmado y optimista antes del inicio de la competición en la Segunda FEB, que comenzará este domingo a las 12:00 horas contra Melilla Ciudad del Deporte. Tras una pretemporada de seis semanas y otros tantos partidos, Pozo afirmó que el equipo ha trabajado bien y llega preparado para competir, aunque no en su máximo nivel. El técnico tarraconense destacó la mentalidad y predisposición de los jugadores, lo que considera fundamental para obtener buenos resultados a lo largo de la temporada.

“El trabajo ha sido muy positivo y el equipo ha demostrado estar preparado”, declaró Pozo, que reconoció que el calendario es complicado desde el principio. Aun así, el entrenador cree que, con el nivel de esfuerzo mostrado en pretemporada, el equipo competirá en cada partido. Comparando con la temporada anterior, Pozo afirmó que el punto de partida es mejor, ya que varios jugadores ya conocen el club y al cuerpo técnico, lo que facilita la cohesión y el rendimiento desde el inicio.

De cara al enfrentamiento contra Melilla, un equipo recién descendido de Primera FEB y candidato al ascenso, Pozo fue claro: “Es el peor rival para empezar, pero es un reto positivo para nosotros”. Aunque considera a Melilla como un equipo de gran calidad y con talento contrastado, Pozo confía en que su equipo mantenga una alta intensidad durante los 40 minutos y siga su plan de juego.

El técnico también quiso recordar que los resultados de la pretemporada no son definitivos y que no hay que alarmarse si los primeros resultados no acompañan. “Lo importante es cómo avancemos a lo largo de la competición”, apuntó. En cualquier caso, Pozo dejó claro que el objetivo del equipo es ser ambicioso y no conformarse con solo mantener la categoría. A pesar de ser un equipo modesto en términos de presupuesto, el entrenador confía en que, con buen trabajo, el Clínica Ponferrada SDP pueda ser competitivo en una liga que él mismo considera más dura que la del año pasado.