El Clínica Ponferrada SDP se queda sin gasolina y cae en Pamplona

Clínica Ponferrada SDP.

El encuentro disputado en Pamplona con un ambiente inmejorable en el Polideportivo Arrosadía, comenzaba bastante bien para Ponferrada que conseguir un parcial de 0-5 inicial, pero pronto los de Jordi Justo responderían a ese parcial y empatarían el choque. Tras ese momento haría un poco la goma Navarra para intentar superar a los bercianos, y lo conseguirían con un parcial de 7-0, para pasar del 11-11 al 18-11 a falta de algo menos de 2 minutos para el final del cuarto, momento en el que David Barrio solicitaba TM. Después de ello, canasta de Omar para recortar 2 puntos pero respuesta navarra con un triple que volvía a poner tierra de por medio, y al final con una canasta de Martín, nos iríamos al final del primer cuarto con un +6 para el cuadro navarro (21-15).

Tras un primer cuarto en el que comenzó mandando Ponferrada y finalmente Navarra impuso su ritmo y su juego, íbamos a un segundo cuarto en el que los de David Barrio salían muy serios, consiguiendo empatar el partido, 23-23 en apenas 3 minutos y medio, forzando así el TM local. Se volvía a igualar el choque, y es que incluso el equipo berciano metía la directa con un parcial de 0-5 que ponía el +4 para el Clínica Ponferrada SDP a falta de 3:40 para el descanso. Tras ello Ponferrada continuaría mandando en el marcador, pero dos pérdidas bastante seguidas hicieron se volviera a poner por delante al finalizar el segundo cuarto, aunque tan solo sería 1 punto de diferencia (37-36).

A la vuelta del descanso, Navarra sabía que tenía que hacer valer su juego, y conseguirían ampliar la renta tanto por los buenos ataques que están haciendo como por el buen trabajo defensivo, ya que dejarían a Ponferrada en solo 5 puntos en la primera mitad del cuarto, y se irían 8 arriba. Cuando ya sobrepasábamos el ecuador del cuarto, Navarra superaba la barrera psicológica de los 10 puntos, en ese momento David Barrio paraba el choque. Tras el TM los blanquiazules conseguían recortar 7 puntos, pero de nuevo un Navarra muy acertado volvía a poner tierra de por medio y se iría con una diferencia de +13 al final del cuarto (60-47).

Comenzaba el último cuarto en Pamplona, y lo hacía de buena manera para Ponferrada, con un triple de Hierrezuelo, pero la diferencia no conseguía ser reducida de los 9 puntos, y cada vez iba quedando menos tiempo para la posible reacción, aunque bien es cierto que con un triple de Jordá, el único liberado que tendría en todo el partido, debido a la gran defensa ejercida por Basket Navarra, hizo que Jordi Justo pidiese TM. Y no sabemos qué les diría a los suyos pero ampliaría la renta hasta los 16 puntos en a penas 1 minuto y medio, cuando Barrio paraba el choque, intentando buscar reacciones, pero la gasolina, cuando tienes tantas bajas a no llegó hasta el final, y Navarra seguiría ampliando la renta hasta superar los 20 puntos de diferencia. Finalmente el encuentro acabaría con un +21 para el equipo rojillo, y un Clínica Ponferrada que pese al gran esfuerzo doble de muchos jugadores que no llegaban en las condiciones óptimas y las bajas que arrastran, intentó competir hasta que las fuerzas dijeron basta (83-62).

La próxima semana vuelve la competición al Lydia Valentín, donde los bercianos reciben a Zamora Enamora, el sábado 21, desde las 18:30 horas.

ENERPARKING BASKET NAVARRA (83): Herrera (8), Balastegui (4), Treviño (11), Ordóñez (11) y Kristensen (3). También jugaron: Fernández (16), Urdiain (16), Rodríguez (12), Bigirumwami (0) y Jiménez (2).

CLÍNICA PONFERRADA SDP (62): Lo (6), Hierrezuelo (10), Jordá (11), Martínez (9) y Bastante (9). También jugaron: Godspower (2), Fernández (13) y Kanyinda (2).

PARCIALES: 21-15; 37-36; (descanso) 60-47; 83-62.

ÁRBITROS: Seijo Vázquez y García Santos.

PABELLÓN: Polideportivo Arrosadía,