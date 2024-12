El Clínica Ponferrada SDP suma la experiencia de Kevin Navarro

El Clínica Ponferrada SDP presentó este jueves a su última incorporación, el escolta de 32 años Kevin Navarro, que llega al equipo blanquiazul para suplir la baja por lesión de Ezequiel Herrera. El jugador valenciano tiene contrato temporal hasta el 5 de enero, aunque el presidente del club, Óscar García, adelantó que en caso de que ambas partes lo consideren oportuno se podrá prolongar hasta final de temporada.

García destacó por encima de todo la experiencia de Navarro, que tiene una dilatada carrera en LEB Plata con equipos como Almansa, con el que logró el ascenso a LEB Oro, La Roda, Jairis o Tormes, y señaló que su llegada responde a “una petición expresa del entrenador”.

Por su parte, Kevin Navarro aseguró que es consciente de que su situación no permite tomarse tiempos de adaptación: “Hay que absorber conceptos y estilo de juego cuanto antes. Tengo ganas de debutar y ayudar al equipo a ganar. El tiempo que esté aquí ayudaré en todo lo que Oriol me pida”. El escolta señaló que ser el más veterano de la plantilla es una señal de que la misma “está confeccionada para el estilo de juego del equipo, muy atractivo y al que no es difícil adaptarse, la complicación está en mantener el ritmo en los partidos. Una plantilla joven es perfecta para eso”.

El nuevo jugador blanquiazul tuvo ocasión de ver a sus compañeros en el último partido, en el que vio que “el equipo decayó demasiado rápido, pero la semana ha sido totalmente contraria, están mejor y con un feeling positivo de cara al partido del sábado”.

Finalmente, relató los acontecimientos que le llevaron a quedarse sin equipo el pasado verano: “Lo tenía casi hecho con un equipo de Portugal, pero al final unos flecos del contrato no nos convencían y a finales de septiembre dijimos que no. Luego tenía unas cosas personales y después llegó el tema de la DANA, que no me afectó directamente, pero sí a un amigo”. En cualquier caso, durante este tiempo ha estado entrenando con el Lliria, localidad de la que es originario, por lo que llega en disposición de debutar este sábado.