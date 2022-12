El Club Patín Raspeig último equipo del año en visitar Bembibre

El Bembibre H.C. afronta el fin de semana la última jornada del año, la novena. El rival de turno es el conjunto alicantino del C.Patín Raspeig, que visitará el pabellón Manuel Marqués B, este domingo día 18, a las 12:00 horas. Las alicantinas ocupan la novena posición en la clasificación, con tres victorias y dos victorias en ocho jornadas. Jaume Arche ha formado un equipo serio, con unos planteamientos muy rocosos para afrontar los partidos con seguridad en defensa. Su baza no es precisamente el gol, puesto que lleva dieciséis a favor y la misma cantidad en contra. Muestra un juego con muchas precauciones, prefiriendo asegurar su portería y esperar a ver si pueden marcar en alguna ocasión, pero sin desplegar más efectivos de los necesarios, dejando siempre jugadoras en posiciones defensivas aunque estén atacando.

Las Águilas han dado un zarpazo a la competición, obligando al resto de equipos a plantear el resto de la temporada. Con un juego alegre, combinativo y dominador, las de Carlos Figueroa, han solventado casi todos los partidos con una superioridad incontestable. El empate en Bembibre ante el C.P. Alcalá de Madrid, fue un buen toque de atención, ya que la actitud en ese partido fue duramente cuestionada por el propio entrenador. En la salida siguiente ante uno de los equipos más en forma, el Gatikako Iusturi, se volvió a ver un equipo con su propia seña de identidad y retomando sus características en el juego. El partido del domingo ante el C.P. Raspeig pondrá el cierre al año 2022, que desde luego para el club, para el equipo está siendo más que formidable, no conociendo la derrota.

Carlos Figueroa: el rival del domingo tiene cosas curiosas. Es el tercer equipo menos goleado pero tampoco es muy goleador. Los partidos que han ganado, han sido todos muy ajustados en el marcador, pero ha ocurrido igual con los demás, los perdidos han sido derrotas siempre por un gol de margen. Hay que tener respeto, es un rival seguro, porque siempre juega con dos jugadoras delante y dos atrás, siendo difícil pillarlas en jugadas de gol. Se defienden delante de su portera, la argentina Zoe Gómez, que es bastante buena y muestra mucha seguridad. Deberemos trabajar para llegar con claridad a la portería y aprovechar las ocasiones. Nosotras debemos seguir jugando cada vez mejor, no como el día del Alcalá, que no trabajamos en equipo y cada una quería meter el gol salvador, lo que provocó que todo el equipo se cerrase delante de la portera. Si hay disciplina y nos colocamos como hemos estado entrenando, aprovechando los espacios que aparezcan, surgirán ocasiones con cierta claridad. Si logramos ponernos por delante en el marcador, contamos con calidad suficiente para ir poniendo goles. Repito, hay que darle el respeto que se merecen, aunque no sea un equipo que vaya bien en la clasificación, sus resultados siempre han sido muy ajustados.