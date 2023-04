Club Riviera, Lilium y el trío Detrés protagonizan las actividades culturales del fin de semana en La Térmica Cultural

Club Rivera. / Ciuden

La banda berciana Club Riviera, el trío de músicos y humoristas Detrés y el dúo musical Lilium, formado por la soprano Annya Andrea Pinto y la pianista Eve Kerloc’h, protagonizan la agenda cultural del fin de semana en La Térmica Cultural de Ponferrada. Las tres actividades son gratuitas y forman parte del programa cultural Dinamiz-ARTj, promovido por el Instituto de la Transición Justa (ITJ). Dado el aforo limitado, para asistir es necesaria reserva previa en la web o en la recepción del nuevo espacio de ocio y cultura de la capital berciana.

Al respecto, el programa arrancará el viernes a las 19.30 horas con la actuación de Club Riviera, que ofrecerán un recorrido por la música española desde la década de los 80 hasta la actualidad. Al día siguiente a la misma hora, el recital de piano y voz del dúo Lilium rendirá homenaje a las mujeres compositoras, con el objetivo de visibilizar a las grandes artistas que quedaron invisibilizadas por una cuestión de género. La programación del fin de semana se cerrará el domingo a las 12 horas con el espectáculos de música, humor e improvisación del trío Detrés.

Cuentacuentos en inglés y ‘escape room’

Por otro lado, el Museo de la Energía también ofrece este fin de semana dos actividades para todos los públicos. La primera tendrá lugar el sábado a las 12 horas y correrá a cargo de Kids & Us Ponferrada. Dirigido a niños de entre tres y siete años, el cuentacuentos ‘Storytime: Under the sea’ permitirá que los más pequeños se acerquen al inglés de la mano de una divertida historia.

La segunda actividad tendrá lugar el domingo, entre las 11 y las 14.40 horas, en la nave de turbinas, donde se celebrarán nuevos pasos del ‘escape room’ organizado por Bierzo Natura. Cada pase tiene una duración de unos 40 minutos y combina intriga y misterio para conseguir escapar de la antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP).

La participación se lleva a cabo en grupos de seis integrantes, que deben ser mayores de ocho años, y el precio es de diez euros por persona. Para asistir es necesario reservar previamente en el museo, a través del teléfono de contacto o del correo electrónico, así como en la taquilla. El pago se formalizará directamente con Bierzo Natura por Bizum, por transferencia o en sus oficinas.