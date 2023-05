Coalición por el Bierzo explica su programa en el centro de Ponferrada

Iván Alonso, durante el mitin de este jueves en el centro de Ponferrada. / EBD

El candidato de Coalición por el Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Iván Alonso, explicó este jueves en el centro de Ponferrada sus propuestas para revitalizar el comercio de esta zona ante un numeroso público compuesto, en gran parte, por los propios comerciantes del centro comercial histórico de la ciudad.

Alonso remarcó que "es necesario que Ponferrada recupere la ilusión con proyectos, con creatividad, con grandes ideas. Hay algunas voces que tildan a los grandes proyectos de faraónicos, son voces de personas que no ven más allá; que su idea de gestionar una ciudad se resume en más de lo mismo. Esto nos lleva a la caída poblacional, una ciudad con desánimo. Cuando las personas que nos rigen y que deberían liderarnos no tienen visión de futuro ni un modelo de ciudad, ni económico ni urbanístico; no podemos esperar nada bueno".

Ante ello, el candidato bercianista aseguró que "en Coalición por el Bierzo sí tenemos un modelo de ciudad, un modelo económico, un modelo urbanístico con proyectos e ideas. Tenemos capacidad de diálogo y estamos sobradamente preparados para recuperar la ciudad que Ponferrada nunca debió dejar de ser, con progreso, esperanza y futuro".