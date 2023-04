Coalición por El Bierzo presenta a sus candidatos para 30 municipios de la comarca

Presentación de las candidaturas de Coalición por El Bierzo. / CB

Este domingo por la tarde, Coalición por El Bierzo presentó a sus cabezas de lista para 30 municipios de la comarca. El acto tuvo lugar en el Teatro Villafranquino y comenzó con la bienvenida a los asistentes por parte de su candidato a la alcaldía de Villafranca del Bierzo, Santiago Castelao, que en su discurso incidió principalmente en la necesidad de los bercianos de "gobernarnos a nosotros mismos y de la falta de compromiso con nuestra tierra por parte del PP y del PSOE, lo que nos ha llevado a la situación actual". Castelao continuó haciendo un amplio repaso de los "grandes recursos y oportunidades que tiene el Bierzo si son administrados correctamente", concluyendo que sólo Coalición por El Bierzo puede conseguir ese objetivo.

A continuación, los candidatos y candidatas de Coalición por El Bierzo subieron al escenario del teatro entre los vítores y aplausos de los asistentes. Tomó la palabra Iván Alonso, Secretario General de Coalición por El Bierzo y candidato a la alcaldía de Ponferrada, que comenzó su intervención con un recuerdo a la efeméride que este domingo se celebraba: "hoy 23 de abril de 2023, es el aniversario de la fundación del Partido del Bierzo (23 de abril de 1979), partido fundador de Coalición por El Bierzo, fecha señalada para el bercianismo".

A continuación, Alonso hizo un repaso al mandato que ahora acaba, "un mandato duro y difícil, con la situación provocada por la pandemia, y con multitud de trabas que hemos superado. Trabas que surgen a consecuencia del nerviosismo en el que se encuentra el bipartidismo en el Bierzo, un bipartidismo que, acostumbrado a recibirlo todo y no aportar nada, se ve obligado, por las reivindicaciones de Coalición por El Bierzo, a tener que responder con hechos, y no solo con palabrería y promesas, como hasta ahora venía sucediendo. Un bipartidismo PSOE – PP, PP – PSOE, que son como los Reyes Católicos, tanto monta, monta tanto, y que como estos están inmersos en batallas lejanas mientras el Bierzo padece y parece, y los hechos lo demuestran, no importarles".

El candidato a la Alcaldía de Ponferrada aseguraba que "no venimos a estas nuevas elecciones a recordar, aunque lo tengamos muy presente, el pasado. Es hora de una nueva ilusión, de nuevos proyectos, y de futuro. Es el momento de unirse, de trabajar y de evitar ese cainismo que tanto daño a hecho a nuestra tierra. No caigamos en el victimismo, los bercianos debemos ser los dueños de nuestro destino".

De esta forma, Alonso concluyó formulando una pregunta a todos los allí presentes. "Os preguntaréis, ¿Y por qué Coalición por El Bierzo? La respuesta la conocéis. Porque somos la esencia de ese Bierzo luchador, incansable, de ese Bierzo que nunca se rinde, que persiste y resiste, de ese Bierzo del que nos sentimos orgullosos y del que hacemos gala allá donde vamos. En estas elecciones en las que presentamos 30 candidaturas municipales y más de 100 candidaturas a las Juntas Vecinales, aspiramos no solo a gobernar o ser decisivos en nuestros ayuntamientos, sino también gobernar el Consejo Comarcal de El Bierzo y la Diputación provincial. Ahora es el momento, ahora es cuando los bercianos tomamos el timón de nuestro destino, ahora es vuestro momento".

El acto finalizó entre los vítores del público con un “Viva el Bierzo y viva Coalición por El Bierzo”.