Coalición por El Bierzo presenta a Rubén Navarro como candidato a la Alcaldía de Cacabelos

Rubén Navarro Fernández encabezará la candidatura de Coalición por El Bierzo en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en el municipio de Cacabelos. Profesionalmente es Técnico Superior Informático y desarrolla su actividad profesional como Técnico Especialista en el Hospital Universitario El Bierzo.

Aunque no es natural de Cacabelos, decidió hace tiempo instalarse y residir con su familia en la Villa del Cúa. Lo primero que le llamó la atención al poco de instalarse en Cacabelos es que siendo el tercer municipio por población del Bierzo, con un sector primario con todos los requisitos para estar en auge y un sector terciario o de servicios que también cuenta con todos los requisitos para una intensa actividad, el enfrentamiento político, "que desde hace muchos años preside el gobierno municipal, se haya trasladado de tal manera al ciudadano que ha afectado a su vida cotidiana y suponga numerosas trabas, paralizando iniciativas y proyectos", sostienen en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

Es esta situación lo que ha llevado a una persona, "que no tiene filias ni fobias con ningún partido con representación actual en el consistorio cacabelense, ni con ninguna de las personas que han representado o representan a estos partidos", a dar el paso y poner su tiempo y trabajo al servicio de los ciudadanos de Cacabelos.

"Nuestra candidatura parte de una premisa básica: no debería ser posible que una villa como Cacabelos, floreciente, con recursos envidiables tanto en el sector vitivinícola como en el resto de las actividades agrarias, siendo un punto de referencia en el Camino de Santiago, con un sector hostelero apreciado por su calidad y sus productos, con unos recursos naturales como es gran ejemplo el mismo río Cúa, con recursos patrimoniales de primer nivel..., una villa en la que cualquiera estaría encantado de residir en ella, no debería ser posible, como decimos, que los enfrentamientos políticos provoquen la situación que todos conocemos, que conoce todo el Bierzo y también fuera de él", apuntan en el escrito.

"Es necesario un ejercicio de sensatez y tranquilidad, de evitar el enfrentamiento, de dialogo y construcción. Nuestra candidatura se ha conformado siguiendo esta premisa. No venimos a enfrentarnos con nadie, venimos a construir, y no queremos que se traslade al ciudadano las tensiones políticas y que le afecten en su vida diaria. Los políticos debemos solucionar problemas, no generarlos", añaden.

Por ello, Coalición por El Bierzo se compromete "a realizar una política efectiva pero sosegada en su discurso, nos comprometemos a intentar evitar, en su máxima medida, el enfrentamiento. Tanto si somos gobierno, como oposición, la negociación y el diálogo serán prioridad. Sin estos puntos prioritarios es muy difícil llevar a cabo ningún proyecto, en éste y en cualquier otro ayuntamiento, y desgraciadamente lo hemos comprobado. Este es el primer punto y principal de nuestro programa. Aportar y aplicar una gestión sensata y efectiva".

El equipo de trabajo de Coalición por El Bierzo, se compromete con Cacabelos en materias de trabajo, saneamiento, revitalización, correcta gestión de los recursos y total transparencia. "Nuestro proyecto versa sobre presente y futuro, no simplemente ganar unas elecciones, velar por los pueblos que componen Cacabelos y, lo que es más importante, velar por las personas que son el alma de nuestros pueblos", concluyen.