Coalición por El Bierzo pide a Sánchez que “las políticas se pacten con los bercianos”

Iván Alonso, portavoz de Coalición por el Bierzo en el Consejo Comarcal. / QUINITO

Coalición por El Bierzo le envía a Pedro Sánchez, que estará en Ponferrada este domingo 10 de octubre, una carta en la que le pide que “las políticas se pacten con los bercianos y no con una empresa energética que está pagando con mal todo el bien que durante muchos años le ha hecho la tierra que la vio nacer. Hablamos de Endesa, evidentemente”.

“Bienvenido a nuestra tierra Presidente. Coalición por El Bierzo es la tercera fuerza política de nuestra región, El Bierzo, y con la que de manera inevitable se necesitará seguir contando en el futuro para formar mayorías en nuestra tierra, por tanto como líder del PSOE y actual Presidente del Gobierno de España queremos trasladarle nuestra opinión y posicionamiento.

La lealtad que estamos demostrando a los pactos con su partido en el Ayuntamiento de Ponferrada, entre otros Ayuntamientos de El Bierzo, no son incondicionales ni mucho menos nos obliga a transigir con políticas equivocadas, que ya le adelantamos que en ningún caso admitiremos.

No viene usted a una tierra con motivos para estar agradecida al partido socialista, quien le cuente que llega a un feudo ganado le está mintiendo. Aquí el PSOE tiene más sombras que luces: nos privó de la Endesa solidaria que conocimos, nos quitó el AVE a traición, convirtió la Ciuden en una fundación mermada y cerró sin sutura la generación termoeléctrica.

Aquí han pasado muchas cosas y casi todas malas. Nuestras gentes están dolorosamente hartas del desamparo de los partidos de gobierno. Ambos han pasado de la corrupción tolerada sin depurar que nos llevó al desastre a la ciega complacencia con sus secuelas que nos llevará a la siguiente. Su Jefe de Gabinete le podrá explicar de qué hablamos.

Con esa anomalía de partida unida al secular abandono que padecemos de los poderes públicos provincial, autonómico y nacional, entenderá que nos hayamos precipitado a la irrelevancia, cada vez más aislados y con el tejido productivo destruido, donde nuestros pueblos se vacían sin remedio y sin futuro.

Además, la tan ansiada “lluvia de millones de fondos europeos”, sin ser la solución a nuestros males, puede pasar de largo de El Bierzo, ya que su gobierno haciendo dejadez de funciones, va a dejar en manos de la “madrastra” Junta de Castilla y León la selección de los mismos, teniendo además opinión y valoración sobre ellos. Como quiere que esta tierra lejos de ser la esquina de una autonomía (bien al contrario y como defendemos es el centro del noroeste), a ojos de la Junta queda fuera de sus ejes de desarrollo Burgos-Valladolid-Palencia o la Valladolid-Salamanca-Ávila.

No creo que con este triste balance ninguna formación política pueda estar satisfecha ni orgullosa y menos la suya. Le pedimos que no se deje llevar por palabras que quieren disfrazar la realidad y tome cartas en el asunto. El Bierzo no necesita de políticas impuestas por el yugo de las subvenciones sino ayudas para despegar de nuevo, y sabemos hacerlo.

En esta coyuntura con usted al frente del gobierno de la nación, le prevenimos del peligro de apadrinar a políticas equivocadas, soluciones que por comunes e inapropiadas lejos de ponernos en el camino de la recuperación nos hundirán definitivamente.

El mejor servicio que podemos ofrecerle es trasmitirle, sin filtros ni condicionamientos, el sentir y deseo mayoritario de la población: somos gente capaz de protagonizar nuestra recuperación sin necesidad de esperar que nos traigan milagros empaquetados y envenenados.

Los bercianos debemos elegir nuestras coordenadas de futuro en razón a nuestras potencialidades, y nunca el MITECO y el ITJ que, cegados por el fundamentalismo renovable subvencionado, no repara en que se van a cargar nuestro mejor y más seguro recurso que es nuestra inmaculada naturaleza, patrimonio, ecoturismo, sector agroalimentario incipiente, caminos de santigo etc. y por ahí no pasamos.

En consecuencia nos oponemos radicalmente a cambiar un pasado de carbonero y termoeléctrico, malamente finiquitado, por un señuelo de progreso basado en la implantación indiscriminada de renovables en cualquier lugar con la propina de unos miles de euros de industria subsidiaria.

No queremos bajo ningún concepto que los insensatos parques eólicos extensivos canibalicen nuestras montañas y valles sagrados a costa de enterrar la idiosincrasia de nuestra tierra, destruir nuestro patrimonio natural y espantar al turismo.

No queremos que siembren nuestro territorio de paneles solares extensivos y desgracien la variedad ecológica, paisajística y productiva sin paragón que forman nuestros bosques, campos, vegas y viñedos. Nadie debe beneficiarse por destrozar la belleza de El Bierzo.

No queremos que los vestigios de nuestro reciente pasado energético se desmantelen por viles intereses chatarreros cuando pueden convertirse en un recurso viable que concita el deseo mayoritario. No queremos convertirnos en un taller o vertedero del progreso de los demás, cuando aún no están curadas las heridas de la minería. Hablamos de malograda Compostilla.

En definitiva no nos oponemos sino que aplaudimos el fomento del autoconsumo energético en los ámbitos rural y urbano de fuentes renovables que no agreden al medio natural. Sí lo hacemos ante la descabellada pretensión de desnaturalizarnos con la coartada de que las renovables hasta en la sopa son el progreso.

Estamos marcando una línea roja, línea que se puede evitar traspasar priorizando otras alternativas de aceptación mayoritaria. Un Plan de Dinamización y Recuperación basado en los recursos endógenos y en la implantación de proyectos estructurales, creadores de empleo y riqueza, es lo que necesita nuestra tierra.

Mientras se elabora y se pone en marcha hay muchas cuentas pendientes con el Gobierno que bien podía comprometerse de verdad, como a volver a colocarnos en el mapa siendo el nudo intercomunicador ferroviario y de autovías (Ponferrada-O Barco) con Galicia, Costa Cantábrica, Portugal y Centro Peninsular.

Señor Presidente, sabemos del trasfondo electoral de su visita a un territorio díscolo y a la vez resignado; este partido que se dirige a usted con respeto y claridad es modesto pero con capacidad para desbancarlos de alguna institución en el presente y de muchas más en el futuro.

La frontera de la lealtad está en las convicciones y el principal compromiso es con nuestras gentes; háganos caso y dígale al MITECO y el ITJ que aquí las políticas se deben pactar con los bercianos, y no con una empresa energética que está pagando con mal todo el bien que durante muchos años le ha hecho la tierra que la vio nacer. Hablamos de Endesa, evidentemente”, concluyen.