Coalición considera que los Presupuestos Generales del Estado “escupen en la cara” de los bercianos

Iván Alonso y Pedro Muñoz, en el congreso de Coalición por el Bierzo / EBD

Coalición por el Bierzo ha criticado este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez “asigna unas cantidades al Bierzo que no pueden ser consideradas una pedrea, ni siquiera un reintegro”. Algo que para los bercianistas evidencia “su absoluta falta de compromiso con esta tierra”.

“Destinar una partida de 15.000 euros a Ciuden no sólo es insultar y despreciar a los bercianos es escupirles directamente en la cara, pues no hace ni unas semanas se presentó a bombo y platillo este nuevo y remozado proyecto como el motor de la reactivación económica del Bierzo”, lamentan en un comunicado, comparando la cantidad con “lo que van a ganar algunos de los personajes colocados a dedo en él (el proyecto de Ciuden) sin cualificación, sin formación y sin aptitud para desempeñar un trabajo verdaderamente eficaz, que es lo que esta tierra necesita”.

Respecto a la proyectada inversión de 750.000 euros en la autovía A-76, Ponferrada -Ourense, “esa partida es la garantía absoluta de que esta autovía no se va a ejecutar por este Gobierno ni a corto ni a medio ni, seguramente, a largo plazo”. Consumida ampliamente una tercera parte del mandato, los regionalistas reprochan a los diputados nacionales y senadores del PSOE que “han traicionado completamente su compromiso con sus electores y se han plegado de forma vergonzosa a los mandatos de su partido. Por eso no extraña que las principales reivindicaciones leonesas, y alguna que afecta de forma tangencial al Bierzo, han partido de una formación tan alejada como Compromís, que no tiene ningún arraigo aquí y cuyos representantes desconocen absolutamente la realidad socioeconómica de esta tierra”.

Como valoración conjunta del borrador de presupuestos, Coalición asegura que “no nos merece ninguna valoración, porque es simplemente una burla. Una burla que se reproduce año tras año porque no hay nadie fuera del Bierzo que traslade a Valladolid y a Madrid los anhelos, las necesidades y las reivindicaciones de los bercianos”, concluyen.