Coalición denuncia que Puente no convoca plenos ordinarios desde diciembre

Imagen del Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez. / QUINITO

El grupo municipal de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez denuncia “la ausencia de plenos desde el mes diciembre” como ejemplo de “los constantes excesos de poder del alcalde, Julio Arias, amparado por su equipo de gobierno”. Los ediles bercianistas Secundia Vázquez y Pedro García califican de “despótica y caciquil” la manera en que Arias gobierna el municipio, “saltándose la ley sin ningún tipo de escrúpulos”.

El pleno ordinario que tendría que haberse celebrado en el mes de marzo “ha sido omitido de forma dolorosa por el alcalde y su equipo de gobierno”, se quejan, “y no contento con haberse saltado el pleno de marzo, el pleno ordinario siguiente que debería celebrarse el 28 de junio hasta el momento no ha sido convocado por lo que ya no se puede celebrar en esa fecha”, por lo que consideran que “la negativa a celebrar plenos, como mínimo en los plazos establecidos por la ley, es una forma de evitar que se acceda a la información y al control de las gestiones municipales, infringiendo de esta forma todos los más elementales principios democráticos amparados por la ley y, por tanto, un desprecio a los ciudadanos”.

Otra “prueba” de “la opacidad con que se gestiona el municipio” es la supuesta ocultación de las cuentas de las fiestas patronales de Puente que “después de llevar todo el mandato pidiendo que se aclaren, no hemos obtenido más que evasivas”. Para esos actos festivos se recauda dinero de los vecinos y los negocios, así como de la subasta de un bar, recaudación que “se abona íntegramente a cargo del presupuesto municipal, sin que hasta la fecha aparezca contabilizada esa partida en ningún apartado del presupuesto, por lo que sigue siendo una incógnita el destino que se le ha dado al dinero procedente de dicha recaudación ni dónde está depositado”.

Por último, Coalición por El Bierzo de Puente reprocha l”a dejadez absoluta” en la que estaría el municipio donde los espacios públicos (jardines, plazas, calles,…) “ofrecen un estado lamentable, mientras que el alcalde Julio Arias cobra puntualmente un sueldo por el desarrollo de unas funciones que no cumple y cuyas consecuencias se traducen en una involución del municipio. Numerosos ciudadanos ven cómo se les ponen constantes trabas para sacar adelante proyectos e iniciativas que serían de vital importancia para el desarrollo local y la recuperación de este municipio sumido en un decaimiento alarmante debido a una gestión arbitraria, partidista y manifiestamente mejorable”.

Para los ediles bercianistas, este cúmulo de situaciones “no es más que una prueba del todo vale en política en determinadas formaciones, como es el PP de Puente de Domingo Flórez, en el que se manejan los recursos públicos al antojo del alcalde y sus secuaces con el fin de obtener beneficio y rentabilidad para sus filas”.