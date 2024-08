Coalición por el Bierzo acusa al presidente del Consejo Comarcal de “desmantelar” la institución

Coalición por el Bierzo acusa al presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, de “desmantelar” la institución y de tener “abandonadas” todas las áreas, en especial la del Servicio de Asistencia a Municipios, SAM. Los bercianistas apoyan las declaraciones del Colegio de Arquitectos y reclaman que se busque ya una solución para que haya un arquitecto que asesore a los ayuntamientos.

El portavoz de CB, Iván Alonso, considera que Ramón solo tiene “excusas” y no “soluciones”. “Todo es mala suerte, todo le pasa a Olegario Ramón. Suena a esas personas que dicen que todos conspiran todo el tiempo contra ellos para no asumir la responsabilidad de su inacción y apatía hacia el trabajo”, asegura Alonso.

Añade que el Consejo, aún sin contar con presupuestos aprobados, tiene capacidad para poder contar un una partida de urgencia para que los ayuntamientos tengan asesoramiento de profesionales, más allá de sacar una plaza de arquitecto. “Olegario Ramón no prevé nada, no soluciona nada, lo único que hace es ver pasar el tiempo y pasar la patata caliente a la Diputación”, denuncia.

“Si el señor presidente del Consejo no es capaz de ver más allá de cubrir la plaza y no propone soluciones no es una persona capacitada para ese cargo y lo único que está llevando es a la inacción del Consejo Comarcal del Bierzo”, concluye.