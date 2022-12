Coalición por El Bierzo al PSOE: "Pacto de gobierno, no de silencio"

"Nos debemos a nuestros ciudadanos, no a ningún partido político ni a sus dirigentes"

Iván Alonso, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Grupo Municipal de Coalición por El Bierzo ha querido mostrar su "sorpresa" en un comunicado emitido en respuesta a las declaraciones de Carmen Morán acerca de la “salud” del pacto de gobierno en Ponferrada.

"Ante todo, hay que dejar meridianamente claro al Partido Socialista que Coalición por El Bierzo es un partido político, completamente independiente del PSOE, que mantiene un pacto de gobierno con el PSOE en Ponferrada, que tiene, como debe ser en democracia, el derecho y el deber de discrepar y mostrar su opinión cuando lo considere conveniente, pues hemos firmado un pacto de gobierno, no de silencio".

"Sabemos que las críticas no son del gusto de nadie, pero los políticos tenemos que entenderlas y asumirlas, van dentro del cargo y de la democracia. En Coalición por El Bierzo no van a encontrar palmeros que aplaudan lo que no consideren correcto y lo que deben esperar de nosotros es precisamente la discrepancia y la opinión propia, que siempre mostraremos por la responsabilidad política que tenemos y se nos exige con el ciudadano y con la democracia. Es una situación extraña tener que explicar lo que es la democracia y la independencia de los partidos políticos y nos da cierto temor que se confunda lealtad con palmerismo", sostienen.

"Da la impresión que no se traslada correctamente a la dirección provincial del PSOE la situación que ha motivado estos desencuentros (el caso del asfaltado de Dehesas, la falta de consulta e información con nuestro partido en la iluminación del Puente García Ojeda, la Zona de Bajas Emisiones, los proyectos en de Sostenibilidad Turística en Destino…) en que en muchos casos nos enteramos por los medios de comunicación en vez de por una información y consulta previa, algo que debería ser evidente en un pacto de gobierno y que denota una seria falta de comunicación en el seno de este equipo de gobierno. Si la dirección provincial del PSOE lo considera conveniente, no tenemos ningún problema en reunirnos con ella y aclarar cualquier cuestión al respecto, porque parece que no se ha trasladado a esa dirección lo que realmente ocurre".

Asimismo, apunta que lo que les preocupa seriamente "no son los cálculos electorales, como otros que si parecen estar muy preocupados con esos resultados y que hacen encuestas continuamente, nosotros trabajamos los 4 años que dura al mandato y aceptaremos los resultados de las elecciones municipales. Lo que nos preocupa muy seriamente son los Presupuestos Generales del Estado, que nuevamente maltratan a Ponferrada y a El Bierzo, y redactar el presupuesto de Ponferrada, esto es lo que de verdad preocupa a la ciudadanía y no los resultados de unas elecciones".

Coalición por El Bierzo "tiene la conciencia muy tranquila y defenderemos nuestra opinión y criticaremos, cuando corresponda, la gestión en otras instituciones superiores a la municipal, sea quien sea el partido que gobierne. Nos debemos a nuestros ciudadanos, no a ningún partido político ni a sus dirigentes. Volvemos a insistir que nos parece de lo más extraño y preocupante, a estas alturas, tener que salir en defensa de la independencia política y de la democracia".