Coalición por el Bierzo califica de “inaceptable” las “nulas inversiones” presupuestarias de la Junta en el Hospital el Bierzo

Concentración para exigir mejoras en el servicio de Oncología del Hospital El Bierzo / C. Sánchez

Coalición por el Bierzo ha emitido una nota de prensa en la que califica de “nefastos” los presupuestos de la Junta de Castilla y León “para el Bierzo”. Algo que, a juicio de los bercianistas es “un ritual, si acaso más doloroso este año”, afirman al recordar “el cierre de las térmicas, fin de la minería, caída del turismo y falta de inversiones y oportunidades”.

“La Junta desde hace años, presupuesto tras presupuesto, demuestra que no tiene proyecto para El Bierzo”, consideran los de Iván Alonso. “No hay inversiones ni imaginación. Este proyecto agotado, gris y nada ilusionante de la Junta en El Bierzo choca con inversiones millonarias, seguramente merecidas, en otras provincias”, aseguran.

En dichas cuentas, para Coalición por el Bierzo es destacable que son “nulas” las inversiones en el polígono del Bayo mientras “otros polígonos en la autonomía y bien cerca como Villadangos florecen de la nada”.

“Sectores como el ganadero, el forestal, comercio, cultura, turismo navegan en la indigencia presupuestaria. Fomento e infraestructuras se desploman en El Bierzo y seguimos maquillando cifras con las inversiones en Medio Ambiente en El Consejo Comarcal con una subida de 150.000 € sobre el año anterior”, agregan los bercianistas.

Además, Coalición eleva el tono para afirmar que “lo que es imperdonable, intolerable e inaceptable son las nulas inversiones en el Hospital de El Bierzo, el centro de especialidades y radioterapia. La Junta maltrata a El Bierzo y le costará muy caro en su proyecto autonómico”.

“Las más variopintas excusas para con el centro de especialidades o radioterapia de cara a dilatar las inversiones (unidad satélite muy avanzada en Ávila y no entendemos porqué no camina en paralelo al proyecto berciano) les saldrán muy caro a la Junta, ya que la sociedad berciana no aguanta más esta situación”, auguran desde CB.

“Es tiempo para solicitarle al Presidente de la Junta, primer responsable de estos malos presupuestos, que aparte a la actual Consejera y Gerente del Sacyl de sus responsabilidades. El cargo les viene grande”, consideran los bercianistas.

Para concluir, añaden en su comunicado que “nuestra última reflexión vuelve a incidir en mandar un mensaje de unidad a los bercianos, siendo conocedores que nadie de fuera va a venir a solucionar nuestros problemas, seremos nosotros mismos, gobernando nuestras instituciones y estando representados en otras, los que cambiemos esta nefasta situación”.